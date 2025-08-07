13-годишен с тротинетка блъсна момиченце

13 годишен е блъснал 8 годишно момиченце с тротинетката си в Карнобат. По-малкото дете е пресичало правомерно, но тротинетката внезапно връхлетяла и го съборила. За щастие, малката се е отървала с охлузване на коляното.

На бургаската улица "Кавала" , по същото време - в сряда, в ж.к. "Братя Миладинови", пак поради загуба на контрол катастрофира ел. тротинетка. Тя е била управлявана от 16-годишен младежо, който е пострадал и е диагностициран с комоцио. Без опасност за живота е, прегледан е в УМБАЛ-Бургас и освободен за домашно лечение.