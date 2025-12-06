130 литра на квадратен метър валежи в Царево

Още по темата: Задействаха BG-ALERT в царево и четири бургаски села 06.12.2025 14:51

Стихията удари село в Странджа и в община Бургас

В Царево отново се изсипа голямо количество дъжд - 130 литра на квадратен метър и вода преля по пътната настилка. Положението обаче бързо бе овладяно, но този път стихията удари мощно две села - странджанското Зидарово, което е в община Созопол и Извор - в община Бургас.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев обяви частично бедствено положение за странджанското село Зидарово. Поради обилните дъждове улици, къщи и пенсионерският клуб са под вода. Дъждът е започнал много рано сутринта в събота и е спрял в следобедните часове, но количеството е било голямо и уличните шахти са започнали да преливат.

Кметът Янакиев веднага е заминал за Зидарово и заедно с наместника Христо Бардуков, са създали организация за действие на пожарникарите и доброволците.

От пресцентъра на Община Бургас също навръх Никулден, по обед, съобщиха, че дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, е скъсана. Четиричленно семейство е евакуирано от къща в близкото село Извор.

За селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър кметът Димитър Николов активира системата BG-alert поради преливането на реките Факийска и Хур дере.

Системата за ранно предупреждение е активирана и в община Царево заради опасност от интензивни валежи още в нощта на 6-ти срещу 7-ми декември. Там има локални наводнения, но засега няма опасност за жителите.

Изключително високо е нивото на река Ропотамо край село Ново Паничарево, община Приморско.

Четири екипа служители от Районно управление - Царево към момента са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа. 12 служители са в готовност да се организират в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метрологична обстановка, съобщиха от ОД на МВР.

Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление - Царево са стартирали около 04.30 ч. днес, като освен наряда ся осигурени три допълнителни полицейски екипа, които обходили съществуващите критични точки. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв. м, което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

В Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътя също беше залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниска точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево.

Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко залети. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи.