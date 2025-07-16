84-годишен велосипедист е с опасност за живота след инцидент в Долни Дъбник

84-годишен велосипедист е с мозъчен кръвоизлив и с опасност за живота след пътен инцидент на улица „Христо Янчев“ в Долни Дъбник.

На 15 юли следобед той е предприел маневра за отклоняване наляво по платното за движение, като не се е съобразил с правилно движещ се лек автомобил, който преминавал покрай него. Водач на лекия автомобил е 71-годишен мъж, съобщава NOVA.

Първоначално велосипедистът е отказал медицинска помощ, но по-късно е настанен за лечение в Неврохирургично отделение на плевенска болница с опасност за живота.

И двамата участници в пътно-транспортното произшествие са изпробвани за алкохол с техническо средство, като пробите са отрицателни.

Извършен е оглед на мястото, където е настъпило произшествието, както и на моторното превозно средство и на велосипеда. Уведомена е Районната прокуратура – Плевен, и по случая е образувано досъдебно производство.