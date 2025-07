8.7 по Рихтер до руската ядрена база в Камчатка: Сеизмично оръжие или природен катаклизъм? (СНИМКИ+ВИДЕО)

Така наречените руски военни „експерти“ твърдят, че мощното земетресение с магнитуд 8,7 по скалата на Рихтер в Камчатка може да е било причинено от сеизмично оръжие, пише Newsweek.

На 30 юли 2025 г. сеизмолозите регистрираха мощно земетресение с магнитуд 8,7 в Тихия океан, с епицентър на 120 километра от Вилюцинск, където се намира главната база за ядрени подводници на руския флот в Тихия океан.

Вилюцинск е единственото пристанище в Източна Русия, оборудвано да поддържа разполагането и поддръжката на ядрени подводници клас „Борей“, въоръжени с междуконтинентални балистични ракети РСМ-56 „Булава“, според Kyiv Post.

❗️It is reported that the 8.8 magnitude earthquake in 🇷🇺Kamchatka could have damaged the Russian strategic submarine base Rybachiy, where the Pacific Fleet's submarines are based. There is a specialized berth there for loading SLBM, which are used to arm submarines. pic.twitter.com/QAzxhuclFf