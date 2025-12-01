Агресивна жена напада деца и пенсионери в столичния кв. "Дружба"

Агресивна жена напада ученици и възрастни хора в столичния кв. "Дружба", сигнализираха притеснени родители и очевидци на вандалските ѝ прояви.

След предупреждението на майка, чиито син е бил потърпевш от агресивното поведение на въпросната дружбенка, десетки жители на района потвърдиха с лични разкази, че дамата е особено опасна за обществото.

Местните настояват МВР да вземе мерки и ако се наложи - тя да бъде хоспитализирана и освидетелствана, тъй като поведението ѝ има всички поведенчески наченки на шизофрения.

"Тази жена нападна сина ми (на 11 години) без причина, просто така. Докато той стои и чака на спирката на трамвай 20 по бул. "Цветан Лазаров". Подадохме сигнал в полицията, но тя избяга, докато дойдат. Предупредете децата си да се пазят от нея!", пише Ивелина Василева в групата "Дружба-София" във Facebook.

В публикацията на Василева се включват десетки жители на квартала, които описват сблъска си с жената от първо лице.

"Жената се казва Детелина Гавраилова и наистина отключи шизофрения, алкохоличка е, но се предполага, че психическото ѝ състояние се дължи на друг вид субстанции, не толкова от пиенето. Пазете се, пазете много децата си, защото е опасна и може да нарани фатално някого. Често удря хората по главата в гръб с тъпи предмети. Регулярно проси пари за алкохол и напада, ако ѝ се откажат дарения", коментира Мира Севделинова.

"По улиците е пълно с опасни за обществото хора, които не си пият лекарствата и са потенциални убийци, а градският транспорт се превръща в едно от най-опасните места, в които можеш да попаднеш. Най-уязвими са именно учениците и пенсионерите, които ежедневно стават жертви на нападения. И моят син беше нападнат посред бял ден и ограбено- точно в кв. "Дружба" и отново в трамвай 20. Имайте едно наум!", съветва Иван Милков, баща на 14-годишен ученик.

Детелина Гавраилова е агресивна, ежедневно напада пенсионери и ученици, ако откажат да ѝ дадат пари. Снимка: Ивелина Василева