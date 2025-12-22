АПИ не е купувала яхта, ползвана от Пеевски

Агенция "Пътна инфраструктура" опроверга бившия вътрешен министър Иван Демерджиев за твърденията му за купена от АПИ 50-метрова яхта.

Пред NOVA Демерджиев коментира, че е чул "много интересна новина" - едно държавно учреждение си е закупило 50-метрова яхта с кредит при това от банка с 8-членен екипаж, регистрирана в Дубай.

"Дали случайно АПИ не е взело тази яхта и кой я ползва тази яхта? Дали не е същият, който използва самолета от Турция за Дубай регулярно?", коментира бившият министър визирайки Делян Пеевски.

От АПИ посочват в официална позиция, че в изнесената информация няма нищо вярно.

"Елементарна проверка би доказала абсурдността на тази информация. В тази връзка политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини, а позицията на бивш служебен вицепремиер, вътрешен министър, правосъден министър, юрист и адвокат, изисква допълнителна отговорност при съобщаването на непроверена информация", посочват още от АПИ.