Бойко Борисов: Има три варианта за бюджета

Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии

Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му кабинетът на практика е изтеглил бюджета, тъй като не е проведено заседание на Бюджетната комисия.

"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", заяви Борисов.

На въпрос има ли четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов отговори лаконично: „Това е най-лесното“.

„Вчера Зафиров беше около три часа и половина в кабинета ми, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Трябва ли да загубя подкрепата на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати? Не мога само аз да правя компромиси“, каза той.

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради искането им за удовлетворяване на социалните искания.

"Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията", допълни Борисов.