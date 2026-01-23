ДБ поиска КС да се произнесе преди ратификацията за Борда на мира

Позицията ни по повод изявлението на правителството, че следващата седмица ще внесат за ратификация в НС подписания документ за присъединяване на България към Борда на мира, е следното: настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да имаме произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания в Конституцията. Това обяви депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Надежда Йорданова в кулоарите на парламента.

Такова правомощие има, процедурата е предвидена с основанието в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България. Има практика в нашата страна и с оглед спазването на всички изисквания, ние ще предприемем действия да настояваме именно преди ратификацията да има произнасяне от страна на КС, поясни Йорданова.

"До вчера Росен Желязков беше сламен премиер, от който нищо не зависеше. След вчера е сламен премиер, който постави България в периферията на Европа, който я превърна в Троянски кон, който обърна гръб на европейските ни партньори", каза депутатът Йордан Иванов.

"Зеленски и Украйна също не се присъединиха към този Борд, тъй като Беларус е там. Това нещо, което не е ясно международен договор ли е, НПО ли е, какво е, сме се наредили в него до Беларус и до Унгария, както и до редица други държави, които имат авторитарни режими. Ако си мислим, че това нещо ще постигне мир, за съжаление едва ли ще го направи. България трябва да следва обща европейска позиция, а ние заставаме в ъгъла на ЕС и ще търпим вероятно дълготрайни щети за икономиката", заяви по темата Божидар Божанов.

Припомняме, че вчера премиерът в оставка Росен Желязков подписа харта, според която страната ни се присъединява към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп.

Божидар Божанов коментира и темата с промените в Изборния кодекс и липсата на кворум в Народното събрание. "Явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозицията, на експерти, са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Ние смятаме, че тази тема трябва да приключи. Няма повече никакво време за експерименти с Изборния кодекс", посочи той.

Божанов припомни и предложението на ПП-ДБ относно казуса с "мъртвите души". "Нашето предложение беше хората, които нямат валидни лични карти и които не са заявили издаване на нови, да не попадат в избирателните списъци. По този начин те ще бъдат изчистени", уточни той.