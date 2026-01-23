Тошко Йорданов: От ИТН направихме всичко възможно за честни избори

С процедурни хватки бе провален кворумът. Промените в Изборния кодекс не се случиха, така че на следващите избори ще гледате всичко това, което гледахме на предните избори – унищожаването и драскане по бюлетините, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Тошко Йорданов от „Има такъв народ“.

„От ИТН направихме всичко възможно за честни избори. Грозно беше в залата как ПП, които преди година и нещо предложиха същия законопроект за гласуване със сканиращи машини, в момента са се врътнали по типично техен начин. Кирил Петков каза, че може да давам кодове на машините, а техният зам.-министър на електронното управление беше снимал целия процес с телефон“, обърна внимание той.

Йорданов припомни още: „В началото на този парламент поискахме от тях да подпишат декларация за изчистването на списъците от мъртви души. Те я подписаха, а на правна комисия гласуваха „против“ изчистването на списъците от мъртвите души.“

„Думата на ПП-ДБ не струва нищо. Това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука за държавата“, допълни той.