Директорът на Gunvor подава оставка

Торбьорн Торнквист, основен собственик и главен изпълнителен директор на Gunvor Group, ще подаде оставка и ще продаде контролния си дял на мениджмънта на компанията, съобщиха от фирмата, пише "Фокус".

След неговата оставка компанията ще бъде оглавена от Гари Педерсен, ръководител на американското подразделение на Gunvor, който се присъедини към групата през 2024 г. от Millennium Management LLC.

От Gunvor уточняват, че предложението за изкупуване на акциите от мениджмънта е било направено още през 2022 г. на общо събрание. След промяната в съвета на директорите и изпълнителния комитет няма да участват членове на семейството на Торнквист или техни представители, като компанията ще остане без външни собственици.

„Настъпи подходящото време за такава промяна. Смяната на поколенията е в разгара си и разполагаме с финансовата сигурност и лидерските качества, необходими за по-нататъшното развитие на нашата глобална стратегия. Целта ни е да запазим водещата си роля на надежден и конкурентоспособен участник на световния енергиен пазар – днес и в бъдеще“, коментира Педерсен.

На 30 октомври Лукойл съобщи, че Gunvor е предложила да изкупи чуждестранните му активи, които руският концерн реши да продаде след наложени санкции от САЩ. Впоследствие обаче Gunvor се отказа от сделката.