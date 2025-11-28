Испания увеличава пенсиите с 2,7% през 2026 г.

Средната пенсия за старост е 1511,5 евро месечно

10,4 милиона пенсии, получавани месечно от 9,4 милиона пенсионери – около един милион от които получават две пенсии – ще се увеличат с поне 2,7% през следващата година, както беше потвърдено този петък, след като беше разкрито, че инфлацията се е повишила с 3% през ноември. Това е така, защото законът постановява, че пенсиите обикновено ще се преоценяват всяка година със същия процент като средния темп на инфлация за дванадесетте месеца между ноември на текущата година и декември на предходната година, пише El Pais. В този случай средното поведение на цените през тези месеци е било 2,7%.

Освен това, същото увеличение от 2,7% ще се приложи и за 715 000 пенсионери, които са част от държавната пенсионна система (състояща се от групата на пенсионираните държавни служители).

Въпреки това, цифрата трябва да бъде потвърдена на 12 декември,

когато ще бъде публикуван окончателният ИПЦ, но той обикновено не се променя с повече от една десета нагоре или надолу, което обикновено има малко влияние върху средната стойност, с която се изчислява преоценката на пенсиите.

Това е увеличението на всички осигурителни обезщетения, но минималните и не осигурителни обезщетения се очаква да се увеличат малко повече. Това е предвидено във втората фаза на пенсионната реформа, одобрена през март 2024 г., в която беше одобрено минималните и ненормативните пенсии да нараснат над средната инфлация. За тази цел нормата определя пътя на увеличение с прага на бедността като референция, година по година до 2027 г. Но правителството все още не е определило с колко ще се увеличат най-ниските пенсии през следващата година.

Преоценката ще означава приблизително 572 евро допълнително годишно за хората със средна пенсия, докато средните пенсии в системата ще се увеличат с 498 евро годишно, според изчисленията на социалното осигуряване.

В случая на максималните пенсии, които понастоящем са фиксирани на 3267,60 евро бруто месечно (45 746,40 евро бруто годишно в 14 плащания), те ще станат приблизително 3360 евро на месец (около 47 000 евро годишно). Това увеличение включва допълнително увеличение за минималните пенсии от 0,115, за да се компенсира по-високата вноска на максималните бази.

Понастоящем средната пенсия в системата за социално осигуряване (която включва пенсии за старост, трайна нетрудоспособност, вдовство, сирачество и помощи за роднини) е била 1316,7 евро през ноември, което е с 4,4 % повече от същия месец на предходната година. Средната пенсия за старост, която получават повече от две трети от всички пенсионери (6,5 милиона души), възлиза на 1511,5 евро месечно, след като се е увеличила средно с 4,3% спрямо същия период на 2024 г.