Парадоксът на Черния петък

Повече купувачи, но по-малко похарчени средства

Традиционната следпразнична шопинг треска Черен петък тази година показва парадоксална тенденция: Макар очакваните посетители в магазините да са рекордно много, готовността им да харчат рязко е значително намаляла, съобщава Ройтерс.

Черният петък се утвърди като културно явление в края на 80-те години, когато купувачите се втурваха по магазините със списъци за коледни подаръци. Днес Националната федерация на търговците (NRF) очаква повече посетители, но икономическите показатели подсказват, че голяма част от тях няма да се превърнат в реални купувачи.

Празничният сезон е критичен за търговците, носейки около една трета от годишните им приходи. Почти две трети от потребителите планират да изчакат намаленията около уикенда на Деня на благодарността, но средните разходи се очаква да спаднат от 902 на 890 долара на човек. Това е сигнал за ефекта от нарастващата инфлация и слабия ръст на работните места в САЩ.

„Потребителите са много по-предпазливи“, коментира Масимо Басей, главен търговски директор на Pandora. Според него конкуренцията тази година ще бъде ожесточена.

Продажбите на дребно в САЩ през септември се увеличиха по-слабо от очакваното заради високите цени, като приходите на търговците се повишиха само с 0,2%, вместо очакваните 0,4%. Търговската политика на администрацията на Доналд Тръмп е добавила допълнителен натиск върху цените.

В Европа Черният петък беше белязан от стачки в складовете на Amazon в Германия и протести пред магазини на Zara в Испания. Потребителите стават по-взискателни на фона на безработица, близка до четиригодишен връх, а доверието в американската икономика е спаднало до седеммесечен минимум.

За да привлекат клиентите, търговците предлагат по-малки и по-достъпни луксозни стоки – портфейли, персонализирани чанти и аксесоари с нисък бюджет. Най-заможните 10% от американските домакинства формират близо половината от потребителските разходи, което показва концентриране на разходите сред малка група.

Онлайн пазаруването също отслабва значението на Черния петък, като промоциите вече се разтягат в няколко седмици. Половината от купувачите и 71% от поколението „Зет“ (18–24 г.) планират да се консултират с чатботове за сравнение на цени, идеи за подаръци и персонализирани предложения.

„Черният петък вече е остаряла концепция и представлява просто дата в календара“, коментира професор Анди Цай от Университета на Санта Клара.