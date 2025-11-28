Европейските борси завършват седмицата и месеца с ръст на индексите

Водещите индекси на европейските борси завършиха последната за седмицата и месеца търговска сесия с растеж, като инвеститорите анализираха края на наситения с данни месец, предаде Си Ен Би Си.

Ноември беше месец, белязан от нестабилност, след като страховете от евентуално завишени оценки на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект (ИИ), отново излязоха на дневен ред. Това доведе до редуване на печалби и продажби, добавяйки още напрежение към резултатите от последния сезон на печалби и несигурността около паричната политика. Въпреки това световните пазари бяха подкрепени през тази седмица от нарастващите очаквания, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще понижи лихвите с четвърт процентен пункт (25 базисни пункта) на срещата си на 9–10 декември.

Във Франкфурт DAX нарасна с 68,83 пункта или 0,29 на сто до 23 836,79 пункта, а парижкият САС 40 прибави 23,24 пункта или 0,29 на сто до 8122,71 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 наддаде с 26,58 пункта или 0,27 на сто до 9720,51 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 1,43 пункта или 0,25 на сто до 576,43 пункта.

Сред отделните компании, една от най-силно представящите се беше германската „Деливъри хиро“ (Delivery Hero), чиито акции поскъпнаха с 14,6 на сто, след като Блумбърг съобщи, че акционери са призовали за стратегически преглед.

Датската фармацевтична компания „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) остана в центъра на вниманието на инвеститорите. Акциите ѝ поскъпнаха с 2 на сто, обръщайки загубите от предходната сесия, след като бе обявено, че ще бъдат намалени цените на техните най-продавани лекарства за диабет и отслабване „Оземпик“ (Ozempic) и „Уегови“ (Wegovy) за бенефициентите на програмите „Медикеър“ (Medicare) и „Медикейд“ (Medicaid) – на 274 долара, което е със 71 на сто по-ниско спрямо сегашната листова цена.

Британската авиокомпания „ИзиДжет“ (EasyJet) отбеляза ръст от 3 на сто, като инвеститорите продължиха да реагират на позитивните ѝ финансови резултати, публикувани в сряда, когато превозвачът повиши прогнозата си за печалбата, предимно заради пакетните почивки.

Акциите на германската „Пума“ (Puma) поскъпнаха с над 18 процента вчера след медийни съобщения, че китайската мултинационална компания „Анта Спортс“ (Anta Sports) подготвя оферта за придобиване. В края на търговията днес обаче книжата ѝ се понижиха с 1,3 на сто.

Инвеститорите следяха отблизо и движението на акциите в отбранителния сектор, докато американските власти продължават да посредничат за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна. Руският президент Владимир Путин заяви в четвъртък, че страната му е готова за „сериозни преговори“.

Индексът Stoxx Aerospace and Defense завърши с 0,1 на сто по-ниско.

Индексът Stoxx 600 все пак записа положителен ноември – пети пореден месец на ръст. Акциите на компаниите от здравния сектор бяха водещи, като „Рош“ (Roche) и „Байер“ (Bayer) се представиха добре след силни клинични резултати. Френската „Абивакс“ (Abivax) отчете повишение от над 1000 процента от началото на годината на фона на обещаващи данни за медикамент срещу улцерозен колит.

Цените на технологичните компании претърпяха колебания, тъй като опасенията от балон, подхранван от изкуствения интелект, и по-високите оценки в САЩ оказаха натиск и върху европейските пазари. Книжата на Ей Ес Ем Ай (ASMI), доставчик на оборудване за производители на чипове, поевтиняват с близо 15 на сто за месеца, докато нидерландската Ей Ес Ем Ел (ASML) - с около 2 на сто за същия период. Все пак акциите на Ей Ес Ем Ай поскъпват днес с 0,6 на сто, докато Ей Ес Ем Ел – с 0,7 на сто.

В отбранителния сектор германската „Хенсолт“ (Hensoldt) отчита спад с близо 25 на сто през месеца след по-слаби от очакваното прогнози, представени по време на Деня на капиталовите пазари.

Междувременно данните за производството на автомобили във Великобритания, оповестени от Асоциацията на производителите и търговците на автомобили, показаха спад от 23,8 процента на годишна база през октомври 2025 г. след кибератака срещу „Ягуар Ленд Роувър“ (Jaguar Land Rover), която блокира производството за повече от две седмици.

Инвеститорите също следяха търговията със стоки в САЩ в петък, след като проблем с охлаждането в центровете за данни „СайръсУан“ (CyrusOne) на оператора на борси за финансови деривати Си Ем И груп (CME Group) засегна обработката валутни, стокови и борсови сделки по света.

„Екипът по поддръжка работи върху решаването на проблема в краткосрочен план и ще информира клиентите за подробности преди отварянето на пазара, веднага щом информацията бъде налична“, обяви Си Ем И груп.