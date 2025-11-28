Кристин Лагард: Лихвените проценти на ЕЦБ са на правилното ниво

Тя предупреди, че натискът върху цените може да се завърне

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в интервю за словашкия канал JOJ24, че лихвените проценти на ЕЦБ са „на правилното ниво“ и че икономиката на еврозоната се намира в „добра позиция“.

ЕЦБ запази лихвите непроменени през октомври – депозитната ставка остава 2%, основната рефинансираща – 2,15%, а пределното кредитно улеснение – 2,4%.

„Смятам, че лихвените проценти, които определихме на последните заседания, са подходящи. Добре овладяхме инфлационния цикъл“, подчерта Лагард.

Тя предупреди, че натискът върху цените може да се завърне, ако САЩ въведат нови тарифи или ако глобалните вериги за доставки бъдат нарушени. Въпреки това ЕЦБ е удовлетворена от факта, че инфлацията се движи около целта от 2%, а икономиката устоява на външни шокове.

По време на визитата си в Словакия Лагард бе категорична, че едни от най-големите пречки за бизнеса в Европа са прекомерната регулация, усложненото лицензиране и бюрократичните бариери.