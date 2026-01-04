Дизайнът от Залцбург се завърна в Carrera GT

Колата от употребявана става нова

Колекционер от Пуерто Рико е автор на специалната поръчка

Porsche преработи 20-годишен автомобил по желание на собственика

В автомобилния бизнес невъзможни неща (почти) не съществуват. Доказателство е историята с Виктор Гомес, ентусиаст и колекционер от Пуерто Рико, който предостави на производителя Porsche своя 20-годишен автомобил Carrera GT и той беше технически възстановен в завода до перфектно ново състояние. В допълнение колата получи “залцбургски дизайн”, напомнящ на цветовата конфигурация на победителя в Льо Ман от 1970 г. - Porsche 917. Интериорът също беше персонализиран с червена алкантара и матов карбон.

Това на пръв поглед невъзможно връщане в завода на стар автомобил, който там да бъде реставриран като нов и доработен по желание на клиента, става възможно по програмата на Porsche “Фабрично повторно въвеждане в експлоатация”. Така редкият екземпляр Carrera GT от 2005 г. на пуерториканския колекционер преминава в завода през пълно разглобяване. Технически компоненти като V10 двигателя се ремонтират до нови, а частите от въглеродни влакна се възстановяват напълно.

След това първоначално сребристият автомобил получава известния “залцбургски дизайн” по желание на собственика. В поразителната червено-бяла окраска Porsche 917 със стартов номер 23 и екипаж Ханс Херман и Ричард Атууд постига първата обща победа на марката в Льо Ман през 1970 г.

Феновете на моторните спортове познават специфичния външен вид на този прототип за световния шампионат по издръжливост като “залцбургски дизайн”, защото дилърството “Porsche Алпенщрасе”, разположено в южната част на града, е подготвило два автомобила 917 за състезанието по издръжливост в Льо Ман, включително и шампионската кола. Тъй като геометрията, размерите и фугите между панелите на Carrera GT са напълно различни от тези на 917, дизайнът е трябвало старателно да бъде адаптиран към формата на автомобила.

Първо са създадени скици, последвани от рендери. За да проверят динамичните линии, дизайнерът Грант Ларсън и колегите му “маскират” Carrera GT със специална лента, преди да бъдат направени шаблони за боядисването. Ръчно боядисаната каросерия в червено-бяло и известният стартов номер 23 са защитени от прозрачно фолио, защото собственикът Виктор Гомес възнамерява да шофира автомобила по пътищата на родната си пуерториканска страна. Той е управляващ директор на голям център за търговия с коли и е посещавал Porsche в Германия няколко пъти, за да наблюдава проекта.

“Сега притежавам Carrera GT в отлично състояние, с пробег нула километри на километража, а колата е персонализирана отвътве и отвън изцяло по моите лични спецификации”, доволен е собственикът.

Индивидуалният дизайн на Carrera GT включва и матово черен карбон, който контрастира с червено-бялата боя. Интериорът също носи “подписа” на Виктор Гомес - по негово искане салонът е тапициран почти изцяло в червена алкантара, включително части от арматурното табло, панелите на вратите, волана и централната конзола.

Възстановяване до нулев километраж

През 2003 г. Porsche пуска Carrera GT - един от най-бързите серийни автомобили в света тогава с максимална скорост от 330 км/ч. Карбоновото шаси и централно разположеният двигател са базирани на състезателна технология. Атмосферният мотор V10 първоначално е разработен за надпревари по издръжливост като в Льо Ман. В Carrera GT двигателят е с работен обем от 5,7 л и мощност от 612 к. с. при собствено тегло на автомобила само 1380 кг.

Така нареченото “Фабрично повторно въвеждане в експлоатация” е ексклузивно предложение от Porsche. Експертите на производителя на спортни автомобили извършват цялостни технически модификации на автомобили, които вече са собственост на клиенти, включително класически модели. По време на този фабричен основен ремонт, автомобилът по същество се възстановява до състояние “нулев километраж”, което се документира. Възможно е да се добавят индивидуални цветови и други опции.

Експертите на Porsche оценяват осъществимостта на идеите на клиентите и работят с тях, за да достигнат до точката на техническо одобрение. Това гарантира, че резултатът отговаря на стандартите за качество на Porsche във всеки детайл.