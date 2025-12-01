Ето кой подаде сигнала срещу Портних в Европрокуратурата

Още по темата: Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних 01.12.2025 10:51

Бившият кмет на Варна Иван Портних ще бъде изправен пред съд, след като Европейската прокуратура повдигна обвинения срещу него и бившия областен управител Стоян Пасев за предполагаема фалшификация на документи с цел получаване на 3.4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище, стана ясно днес.

Сигналът до европейските разследващи органи е подаден от депутата и член на ръководството на „Да, България“ Стела Николова.

„Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020 г., и ето че победата за града ни най-сетне предстои. Време е справедливостта да възтържествува и ако вината бъде доказана, отговорните да понесат последствията“, заяви Николова, която е и бивш общински съветник.

Тя припомни, че преди месец министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично се появи редом до обвиняемия Портних, въпреки съмненията за корупционно деяние. По думите ѝ „ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим към този стандарт, вместо да разчитаме някой друг да върши нашата работа“.

„За съжаление, случващото се показва, че настоящите властимащи не се притесняват да се асоциират със заподозрени за мащабни злоупотреби“, допълни Николова.