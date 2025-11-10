„Главболгарстрой“ участва на форум в Атина, в който американски и европейски лидери очертаха развитието на енергийния сектор в Европа

Българският строителен холдинг „Главболгарстрой“ взе участие в лидерски дебат за развитието на енергийния сектор, предизвикателствата, пред които е поставен и крачките в посока модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура. Темите бяха засегнати в рамките на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC), организиран от Департамента по енергетика на САЩ и базирания във Вашингтон „Атлантически съвет“.

На събитието присъстваха министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, министърът на вътрешните работи Дъг Бъргам, над 80 високопоставени представители на американската администрация, министри на енергетиката от региона на Централна и Източна Европа, както и ръководители на водещи американски и международни енергийни,технологични компании.

След предизвикателствата, възникнали в европейския енергиен сектор през последните години, държавите членки на ЕС полагат огромни усилия за модернизация и адаптиране на съществуващата енергийна инфраструктура за гарантиране сигурността и диверсификацията на енергийните доставки. Именно засиленото партньорство със САЩ по отношение доставката на допълнителни количества втечнен природен газ, както и инвестициите в енергийна инфраструктура и потенциала на ядрените технологии, бяха във фокуса на разговорите и на постигнатите споразумения в гръцката столица Атина.

Инициативи като Вертикалния газов коридор играят ключова роля за енергийната сигурност на Европа и за повишаване конкурентоспособността на Стария континент, посредством достъп до сигурна, гарантирана и евтина енергия - основният двигател за развитие на икономиките. Намаляването на регулациите и облекчаването на екологичните процедури са от съществено значение за изпълнението на критично важни проекти.

Поставяйки директен акцент върху постоянно растящата нужда от допълнителни енергийни ресурси и технологични иновации, министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргам заяви: „Не говорим за енергиен преход, а за енергиен възход! Всички ние работим заедно за достъпна, сигурна и надеждна енергия. Към днешна дата над осем милиона души по света все още нямат достъп до електричество и не могат да отопляват домовете си. Именно по тази причина проекти като Вертикалния газов коридор са важни, за да засилят регионалната свързаност и са от решаващо значение за осигуряването на стабилни доставки и енергийна сигурност в Югоизточна Европа“.

От своя страна, секретарят по енергетика на САЩ Крис Райт подчерта, че „светът функционира благодарение на петрола, газа и другите енергийни източници и това ще продължи и занапред“. Достъпността е от решаващо значение и разширява възможностите.

В стратегически дебат за енергийните източници и развитието на изкуствения интелект се включи и Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой“ – Калин Пешов. Той постави фокус върху необходимостта от изграждането на нови енергийни мощности и инфраструктура, които да отговорят на повишаващото се търсене на енергия, породено и от бързия ръст на изкуствения интелект. По думите му, компанията от години работи в тази посока, като включително развива и потенциала на малките модулни реактори. Изграждането на подобни нови ядрени мощности, в комбинация с изграждането на центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, ще даде конкурентно предимство на региона и ще развие индустрията и бизнес климата. Пешов допълни, че липсата на достатъчна инфраструктура остава едно от ключовите предизвикателства.

От ляво на дясно: Ландън Дерентц, Atlantic Council; Георгиос Стасис, Public Power Corporation; Мануосос Мануосакис, Independent Power Transmission Operator (IPTO); Калин Пешов, Главболгарстрой

„Това, което чухме днес от секретарите Бъргъм и Райт, а именно призив за повече енергийни ресурси, технологичен напредък и сътрудничество в името на достъпна, сигурна и надеждна енергия – е силен сигнал за посоката, в която трябва да се развива енергийният сектор“ – отбеляза Калин Пешов. Той също така допълни, че по-добрата свързаност и развитието на мрежите, е от съществено значение за реализирането на пълния потенциал на изкуствения интелект. Според него бързият темп на развитие и модернизация на инфраструктурата, дават възможност за стимулиране на технологиите и широкото им прилагане в различни индустрии.