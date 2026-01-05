Гроздан Караджов: Обмених 222 лева за три минути

Автор: Труд онлайн
Политика

Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка. Точно, както очакват хората

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Това написа в социалните мрежи транспортният министър в оставка Гроздан Караджов. 

"Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка. Точно, както очакват хората."

Караджов посочи, че обмен на евро може да се извърши без такса във всички 2230 пощенски станции в страната, включително в населени места, където пощата често е единственото място за финансови и държавни услуги.

 Няколко важни неща за гражданите:
– Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.
– В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.
– Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.
– Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично.
– При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.
– На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.

"Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари", заключи министърът. 


 

Още от (Политика)

Най-четени

Мнения