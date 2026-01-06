Арх. Богдана Панайотова след оставката: Разбрах, че няма място за мен там

Бившият главен архитект на София арх. Богдана Панайотова с първо телевизионно интервю след подадената ѝ вчера оставка. В ефира на БНТ Панайотова заяви, че мотивите ѝ са различни от публично изтъкнатите от екипа на кмета. По думите ѝ причината не е лична, а липсата на политическа воля за подкрепа на нейната визия за реформа в градоустройството.

„Всички основания, с които поех този пост, се изчерпаха. Нямаше политическа подкрепа да защитавам визията си за нов ред на работа, ясни правила и реална администрация без корупционни практики“, заяви Панайотова.

Тя подчерта, че още в началото е настоявала за единни правила, по-строг контрол и еднакво прилагане на закона – включително спрямо големите инвеститори. С течение на времето обаче е станало ясно, че предложенията ѝ не срещат институционална подкрепа.

„Създадох работни групи, подготвих доклади, проекторешения и предложения за нови наредби. Те просто потъваха по бюрата“, посочи тя.

По думите ѝ разминаването с кмета е станало ясно още в първите месеци от мандата ѝ. Панайотова заяви, че е останала без подкрепа – както от политическото ръководство, така и от част от администрацията, инвеститорите и утвърдените практики в системата.

Тя уточни, че по време на болничния си отпуск не е могла формално да подаде оставка, тъй като това изисква служителят да е в работоспособно състояние. Единствената ѝ комуникация с кмета тогава е била чрез кратко съобщение.

В отговор на критиките, че не са постигнати реални резултати, Панайотова заяви, че е свършила „конкретна и експертна работа“, включително изготвяне на указания, предложения за промени в наредбите за трафика и зелената система, както и официални запитвания до парламента и Министерството на регионалното развитие.