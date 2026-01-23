Има желание, но няма кворум за скенери

От МЕЧ прозряха, че лично Бойко Борисов е дръпнал „ръчната спирачка на промените в Изборния кодекс“

Промените биха създали сериозна бъркотия

Знакови лица от ГЕРБ не се регистрираха, от БСП обещаха да гласуват по съвест

Има желание сред мнозинството за налагане на нови правила в отчитането на изборните резултати, но няма кворум. Втори ден Народното събрание не успя да започне заседание за гласуване на промените в Изборния кодекс. След три опита депутатите си тръгнаха към родните места, без да са гарантирали на гласоподавателите, че вотът им ще бъде правилно отчетен.

От депутатите подкрепящи правителството в оставка, най-стриктни се оказаха тези от ИТН, които до един бяха в пленарна зала. Единствено за тях битката за въвеждането на скенери и изхвърлянето на досегашните машини се оказа битка на партийна чест. От ГЕРБ в залата не влезе дори лидерът на партията Бойко Борисов, както и още няколко знакови депутати. С най-голям брой самоотличили се депутати се оказа БСП, откъдето заявиха още в сряда, че ще гласуват по съвест. Оказа се, мнозина от соцалистическата партия са възпрени от съвест. Така промените, чакани цяла година (на първо четене минаха на 8 януари 2025 г.) се устремиха към оттегляне, или с други думи към забрава.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев прозря, че Бойко Борисов е “дръпнал ръчната спирачка на промените”.

Самият Борисов на 14 януари каза следното: “ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор”, но веднага се застрахова: “Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в “12 без 5” непосредствено преди изборите”. Който трябваше да го разбере, разбра.

Само Тошко Йорданов и депутатите от ИТН, не чуха, не разбраха и останаха разочаровани. Вероятно заради поетия, но неизвълнен ангажимент. Към избирателите си. А може би и не само към тях...

След втория провал на заседание на НС и откритата демонстрация от доскорошните поддръжници на властта, Тошко Йорданов се появи пред репортери и театрално съдра декларацията на ППДБ, че ще подкрепят премахването на “мъртви души от избирателните списъци”.

Друг е въпросът, че промените на ИТН щяха да вкарат нови и истински “мъртви души” в списъците. Защото от партията на Слави Трифонов предложиха да се използват данните на НСИ от последното преброяване - през 2021 г. А оттогава до сега са починали поне 500 000 българи, които ще са в масивите на НСИ до следващото преброяване, стана ясно от думи на шефа на НСИ Атанас Атанасов.

Други около 1 милион българи не са участвали в преброяването и ако се ползват данните на НСИ ще трябва да се дописват в деня на изборите от членове на секционните комисии. Юристи предупредиха и че исканата промяна е противоконституционна тъй като не може създаването на избирателни списъци да е предпоставка за упражняване на право на глас. Списъците само указват къде да се упражни правото на глас.

Заради бъркотията и опасения от нови протести промените в Изборния кодекс, по-вероятно е да не се състоят. Разбрал го е дори Тошко Йорданов, който заговори за тях в минало време.”От ИТН направихме всичко възможно за честни избори”, увери той.