iPhone 17 – очакваните новости

iPhone 17 е най-после тук и дори стандартният модел се оказа много по-интересен от очакванията на мнозина. iPhone 17 носи осезаеми и очаквани предимства и възможности, които потребителите вече оценяват.

Разгледайте пълната техническа спецификация и новостите на модела.

Дисплей и дизайн

От пръв поглед ще познаете, че iPhone 17 е телефон на Apple. Но когато се вгледате, ще видите някои деликатни промени спрямо предходната генерация. Корпусът е по-тънък, а рамките около екрана са още по-фини и изглежда сякаш е безкраен. Освен в класическо черно и бяло, телефонът се предлага и в модерни пастелни цветове – лавандула, градински чай и нежно синьо Mist Blue.

Самият дисплей е 6,3-инчов Super Retina XDR OLED панел с ProMotion технология и адаптивна честота до 120 Hz. С него можете да скролвате плавно, а анимациите са още по-живи. Впечатляващата яркост от 3000 нита е перфектна дори при ярко слънце. За сравнение, 16-а генерация имаше 6,1-инчов екран с максимум 60 Hz и пикова яркост от 2000 нита.

iPhone 17 разполага с ново керамично покритие Ceramic Shield 2, което е още по-устойчиво на надрасквания и удари. Добавяме и стандартния IP68 за защита от вода и прах.

Производителност и батерия

Новият чип А19 е този, който задвижва работата на iPhone 17. Както обикновено, няма да научим конкретни цифри за производителността от страна на Apple, но потребителите вече твърдят, че се долавя разлика в ефективността.

Най-лесно това се усеща по батерията. Макар че е „само“ 3692 mAh, тя може да ви осигури до 30 часа възпроизвеждане на видео. А това е с 8 часа повече от миналогодишния модел и със сигурност означава край на ежедневното зареждане.

Ако все пак батерията е на привършване и имате бързо зарядно от поне 40W, проблемът ви е решен. Ще можете да върнете до 50% от заряда само за 20 минути, а 10 минути ще ви дадат още 8 часа възпроизвеждане на видео. Това представяне е с цели 30% по-добро от предходната генерация.

Камерите

Всички се вълнуваме от камерите, разбира се. А в iPhone 17 те също са подобрени.

Селфи камерата е цели 18 МР, с допълнителни 18 MP, f/1.9, нов Center Stage режим и добър автофокус. Задните камери ще опишем набързо: Dual Fusion система; основна камера 48 MP, f/1.6, 26 mm, със sensor-shift OIS, 100% Focus Pixels; ултраширокоъгълна 48 MP, f/2.2, 120° поле; и 2× оптично приближение и отдалечаване; цифрово увеличение до 10×.

Ако трябва да обърнем числата в практични резултати, те са както следва: по-добра светлочувствителност, стабилизация и оптика. Ще разполагате с 4 пъти по-голяма ултраширокоъгълна камера в сравнениe с генерация 16, която позволява да снимате повече, без да отстъпвате назад, и 6МР повече за селфита. AI ще ви помогне незабелязано да премахвате нежеланите хора и обекти от снимката, за да изглежда по ваш вкус.

Ако обичате да снимате видео, в iPhone 17 получавате поддръжка на 4K Dolby Vision до 60 кадъра в секунда, нови режими за стабилизация и кинематографичен ефект.

Място за съхранение

Още една приятна изненада: мястото за съхранение в iPhone 17 започва от 256 GB, което е два пъти повече от миналогодишното. Това означава още повече място за всички хубави спомени.