WINBET ще подкрепи създаването на биографичен филм за Христо Стоичков

WINBET ще бъде сред най-големите стратегически партньори на един от най-грандиозните проекти в историята на съвременното българското кино – пълнометражен филм за живота и кариерата на най-успешния български футболист на всички времена - Христо Стоичков.

Подробности за проекта бяха обявени днес за първи път на специално събитие в столицата от самия Христо Стоичков, както и от част от екипа, който ще заснеме лентата. Основни движещи сили на начинанието са режисьорът Мартин Макариев и фирмата на Александър Сано, както и популярният спортен журналист Владимир Памуков.

Датата на събитието, на което бе обявен стартът на проекта е символична и избрана от самия Стоичков - само ден след годишнината от дебюта му в националния отбор през 1987 г., когато България победи Белгия с 2:0 в квалификационен мач за Европейско първенство.

Партньорството между WINBET, Христо Стоичков и екипа, който ще реализира филма е естествено продължение на съвместната работа между компанията и българската футболна легенда.

„Киното е една от най-достъпните форми на изкуство и за нас като компания, пряко ангажирана в подкрепа за българския спорт е важно да бъде създаден филм, чрез който да бъде отдадена заслужената почит на наследството на Христо Стоичков, за да бъде то съхранено и предадено за бъдещите поколения“, коментира главният маркетинг директор на WINBET Десислава Колева - Иванова.

"WINBET провеждат много последователна политика в подкрепа на българския спорт и аз не мога да не оценя техните усилия в тази посока“, заяви Христо Стоичков. „В хода на съвместната ни работа с екипа на компанията, видях, че споделяме много близки възгледи за развитието на българския спорт и на футбола в частност и съм щастлив, че отново ще можем да работим заедно. Надявам се, с общи усилия да създадем филм, който да вдъхновява младите българи да се обърнат към спорта."

„WINBET застава зад проекта, което е съвсем нормално, защото подпомага българския спорт и култура“, допълва Владимир Памуков. „Силните се събират със силните! Така е и сега.“