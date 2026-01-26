J-20S: Китайската смъртоносна машина, насочена към американските самолетоносачи

Китай рекламира своя изтребител за превъзходство във въздуха от пето поколение Chengdu J-20 Mighty Dragon като противовес на произведения в САЩ изтребител F-22 Raptor от пето поколение . Всъщност Пекин твърди, че системата J-20 вече е по-добра - въпреки че има много съмнения, пише The National Interest.

Пекин е отредил на J-20S ключова роля в регионалната си стратегия за предотвратяване на достъп/ограничаване на достъпа до определени зони (A2/AD), която е специално разработена за ограничаване на проекцията на сила на въоръжените сили на Съединените щати в Първата островна верига.

Най-интересната част от J-20S е втората му седалка. От тази втора седалка допълнителен член на екипажа може да управлява сложно командване и контрол на морски удари на далечни разстояния, да наблюдава сливането на сензори и управлението на бойното пространство по време на бой, да управлява системата за екипиране на пилотирани и безпилотни самолети (MUM-T) с дронове и да използва мрежово насочване към надводни кораби.

Имайте предвид, че китайците имат стабилно и усъвършенствано наблюдение на почти целия Индо-Тихоокеански регион. Всъщност, докладите сочат , че Китай е съчетал изкуствен интелект (ИИ) със своите разузнавателни спътници и е проследил американски самолетоносач, напускащ пристанище на източното крайбрежие на Съединените щати, чак до предвидената му дестинация в другия край на света.

По същество, вторият стол би могъл да превърне J-20S в самолет-куотърбек, който се превръща в летящ сензорен център, използван за координиране на високоефективни ракетни и дронови атаки срещу други самолети или военни кораби като част от по-широка разпределена мрежа за унищожаване. Никой не знае какви оръжия ще изстреля J-20S, но предвид очевидната му мисия A2/AD, можем да очакваме, че тези оръжия ще бъдат далекобойни противокорабни ракети с въздушно изстрелване, евентуално дори хиперзвукова крилата ракета на Китай.

Какво е необходимо, за да се потопи самолетоносач?

По-важното е, че J-20S ще трябва сам да потопи американски самолетоносач. Следователно, той ще трябва да може да локализира самолетоносача, да го проследява постоянно и да предоставя данни за насочване на ракети, подводници и наземни пускови установки. Както отбелязва USNI News, това е критичен възел в многопластова архитектура за унищожаване на самолетоносачи, а не самотен убиец.

В момента Пекин прави значителни промени в съществуващия си флот от J-20. Някои го наричат „Супер J-20“. Китай подобрява флота си от J-20 с по-мощни радари с AESA, подобрена дискриминация на морски цели и по-голяма устойчивост на заглушаване. Налице е по-широко внедряване на двигателя WS-15, осигуряващ по-добри характеристики на суперкруизния полет и увеличена електрическа мощност за сензори и изкуствен интелект.

Като стана дума, всички нови J-20 ще имат вградени сензори с изкуствен интелект, което ще позволи по-бързо вземане на решения в оспорвана среда и ще даде възможност на J-20 да действа като водещ възел в мрежовата война. Много китайски анализатори, според South China Morning Post, определят това развитие като съществено за успешното справяне с евентуална ситуация в Тайван.

Що се отнася до морския вариант на J-20S, тези птици ще създадат истински главоболия на американците в морето. Те са проектирани да работят заедно със стелт дронове (MUM-T), да се интегрират безпроблемно със самолетите за ранно предупреждение KJ-3000/KJ-600 и да създават „балон“ за предотвратяване на въздушно-морски сблъсъци над Тайванския проток.

Китай не просто изгражда или развива регионална архитектура, предназначена да държи американските самолетоносачи далеч от зоните им на действие – като същевременно налага въздушно превъзходство над Тайван в началото на всеки конфликт – те вече са изградили системата. Сега просто я разширяват.

Всъщност, J-20S не е просто имитация на F-22, а незабележим убиец на самолетоносачи. Тази система вече е променила изцяло бойното поле. И това би трябвало да тревожи всеки американец, който просто приема, че американските самолетоносачи могат да действат почти безнаказано близо до Тайван – особено с наближаването на 30-те години на 21-ви век.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.