По време на посещение: Внезапно почина бившият премиер на Южна Корея

Бившият премиер на Южна Корея И Хи-чхан е починал на 73-годишна възраст по време на посещение във Виетнам, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от виетнамското правителство. Той е издъхнал в град Хошимин, след като му е била оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт.

И Хи-чхан беше министър-председател на Южна Корея в периода 2004–2006 г. и е смятан за една от ключовите фигури в демократичния преход на страната. Според Ройтерс той е политически ветеран и влиятелен стратег, изиграл важна роля в съвременната история на Южна Корея.

Президентът на страната И Дже-мьон отдаде почит на покойния премиер, като заяви, че нацията е загубила „голям учител в историята на нашата демокрация“. По думите му И Хи-чхан е посветил живота си на защитата и утвърждаването на демократичните ценности в период на сериозни политически сътресения.

През 70-те години на миналия век И Хи-чхан е бил вкаран в затвора заради участието си в демократично движение срещу авторитарния режим. По-късно в политическата си кариера той се утвърждава като умел стратег, който допринася за издигането на четирима либерални президенти, сред които и настоящият държавен глава.

Бившият премиер е пристигнал във Виетнам в четвъртък, за да участва в заседание на Консултативния съвет за мирно обединение – орган, който съветва южнокорейското правителство по въпросите на политиката към Корейския полуостров.