Китай разработи умален вариант на "Каспийското морско чудовище"

Компанията Zhengzhou Haiwang Industrial Co., Ltd. проведе тестове на новия екраноплан Seagull 002. За това съобщи известният изследовател на китайската авиационна техника RupprechtDeino. Апаратът може да превозва до десет пътници и има максимална скорост 200 км/ч.

Основният режим на движение на Seagull 002 е полет на няколко метра над водата, но при необходимост (например, за да заобиколи препятствие) машината може да се издигне до 150 метра. Съобщава се, че Seagull 002 може да се експлоатира в морски условия до 5 бала.

Според медиите, новостта може да се използва като екскурзионен борд, скоростно такси, средство за бързо реагиране при извънредни ситуации и транспорт за доставка на стоки до отдалечени територии.

Струва си да се отбележи, че обикновените любители на авиацията не оцениха новата разработка.

"В какво е предимството на такъв транспортен средство пред, например, хидроплан? Той не лети толкова бързо и не се издига толкова високо, и не превозва толкова голям товар“, пише един от тях в коментар, добавяйки, че китайците може просто да са създали умалени копия на новия си хидроплан AG600.

Екранопланът е уникално устройство, което съчетава предимствата на самолетите и корабите, движейки се над повърхността благодарение на екранния ефект. Сред най-известните разработки е експерименталният съветски КМ, известен също като "Каспийското морско чудовище“.

Сред предимствата на екранопланите е високата скорост (в сравнение с морските кораби). В същото време екранопланите имат и редица недостатъци, сред които невъзможността да летят над неравен терен, ниската маневреност и сложността на пилотирането.

По-рано в Китай бе забелязан екраноплан от неизвестен тип, който може да се окаже прототип на перспективно транспортно средство. Апаратът има шаси и теоретично е способен да каца на твърда повърхност. Известно е, че той е оборудван с четири реактивни двигателя, разположени в горната част на крилото.