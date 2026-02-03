Каква е бъдещата роля на танковете Тип 96 в китайската армия

Намаленото тегло и размер на Тип 100 правят вероятно оперативните му разходи да са по-конкурентни

71-ва групова армия на Сухопътните сили на Китайската народноосвободителна армия разположи основни бойни танкове Тип 96 за тренировъчни учения в източните райони на страната, привличайки вниманието към възможностите на машините, които формират гръбнака на флота на страната. Подчинена на Източното командване на военните действия, 71-ва групова армия се състои от шест маневрени бригади с комбинирани въоръжения, четири от които са оборудвани с тежка броня. Всяка бригада ръководи четири батальона с комбинирани въоръжения. 2-ра, 35-та и 178-ма бригади с комбинирани въоръжения разполагат с танкове Тип 96, като се очаква машините да започнат да се въвеждат в експлоатация от около 1997 г. Проектът се възползва от значителен трансфер на технологии през това десетилетие от отбранителните сектори на постсъветските държави, като са построени над 2000 броя. Танкът е широко модернизиран до стандарта Тип 96A с допълнителна модулна броня и подобрено управление на огъня, включително съвременни системи за термовизионно изображение, пише Military Watch Magazine.

Китайските сухопътни сили въведоха в експлоатация множество по-модерни типове танкове от въвеждането на Тип 96, като производството на по-стария проект на танкове се е свило в средата на 2000-те години и е приключило към края на десетилетието. Въпреки това, по-новият основен боен танк Тип 99 не е произведен или въведен в експлоатация в сравними количества и макар да е имал безпрецедентно внушителна репутация за китайски проект на танкове, по-високите му разходи за снабдяване и експлоатация са ограничили броя на въведените в експлоатация. Основен фактор за това е ограничената възприемана нужда от голям брой авангардни основни бойни танкове, тъй като Китай е изправен пред основни заплахи от въздуха и морето. Тъй като флотът от Тип 99 наскоро беше приведен до стандарта Тип 99B, се спекулира, че част от флота от Тип 96 също може да се възползва от нов кръг от подобрения.

Докато дълго време се спекулираше, че Тип 99 ще има водеща позиция в света сред основните бойни танкове,

китайският отбранителен сектор наскоро придоби много по-решително глобално лидерство с потвърденото влизане в експлоатация на проекта Тип 100 през септември 2025 г. Новият танк интегрира оптични, инфрачервени и радарни сензори с мрежови комуникации, които го свързват с авиацията, артилерията и средствата за електронна война, и поставя особено голям акцент върху свързаността на данните, активната защита и многодоменната координация. Той е проектиран да служи като възел в интегрирана бойна структура, а не като изолирана платформа, и позволява на екипажите да възприемат и да се ангажират с бойното поле от всички посоки и на много по-големи разстояния. Лекото тегло на танка Тип 100 и по-големият акцент върху системите за активна защита, отколкото върху тежката броня, както и уникалната му конструкция, която осигурява изключително високи нива на защита на екипажа, се считат за оптимални за ерата на войната с дронове.

Намаленото тегло и размер на Тип 100 правят вероятно оперативните му разходи да са по-конкурентни от тези на Тип 99, докато теглото му би могло да позволи транспортирането на машините до Тайван за участие в операции по начини, които биха били по-трудни за Тип 99. Очаква се танковете да имат огромно превъзходство над танковете M1A2, M60 и M48 на армията на Република Китай. Очаква се танковете Тип 96 да бъдат преразпределени за превъоръжаване на подразделения с по-нисък приоритет, които в момента разполагат с остарели танкове Тип 59.