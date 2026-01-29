Китай внедрява космически изкуствен интелект, интегриран със сателитни сензори: Революционен момент за войната от следващо поколение

Китайската компания Alibaba потвърди на 25 януари, че нейният модел с общо предназначение за изкуствен интелект Qwen-3 е станал един от първите в света, които са качени и оперирани в орбита. Това бележи важен етап в нарастващото лидерство на Китай в сектора на космическите изчисления, предава Military Watch.

Китайският аерокосмически стартъп Adaspace Technology е разположил Qwen-3 в орбитален център за космически изчисления, където още през ноември моделът е изпълнил множество задачи за инференция. Става дума за реални оперативни задачи, а не за пасивни тестове или последващ анализ след мисията. Това показва, че системата е била интегрирана с бордовите процесори и подсистемите на сателита, което е позволило почти обработка на данни в реално време без постоянна зависимост от връзки със земни станции.

Adaspace от по-рано рекламира използването на радиационно устойчиви, оптимизирани за изкуствен интелект edge-изчислителни полезни товари за обработка в орбита на изображения от наблюдение на Земята, данни от радиоелектронно разузнаване и диагностика на състоянието на сателитите.

Разгръщането на Qwen-3 допълнително укрепва позициите на Китай в областта на космическите изчисления и автономните сателитни операции, като значително намалява закъсненията, изискванията за честотна лента и уязвимостта към заглушаване или киберсмущения. Това се постига чрез почти пълно елиминиране на зависимостта от наземната инфраструктура.

С нарастващото значение на сателитните способности за следващото поколение военни действия, се очаква тази технология да позволи по-бързо разпознаване на цели, автономно насочване на системи за наблюдение и по-устойчива поддръжка на командването и управлението в среди с ограничен достъп. Това ще даде възможност на сателитните мрежи да играят още по-централна роля в наблюдението, разузнаването и системите за командване и контрол.

Освен военните измерения, внедряването на Qwen-3 поставя китайските компании в изгодна позиция да оформят стандартите в ранен етап на този сектор. Това може да се превърне в основа за следващо поколение услуги в областта на наблюдението на Земята, реагирането при бедствия и глобалната свързаност.

Китай все по-осезаемо води в развитието на нови космически способности, включително с близо десетилетие преднина в операционализирането на квантова комуникационна мрежа в космоса - област, в която други държави все още не са предприели сериозни стъпки за оспорване на лидерството му.

Първият в света квантов сателит „Мициус“, изстрелян през август 2016 г., демонстрира квантово разпределение на ключове между сателит и Земята, при което криптографските ключове се базират на законите на квантовата физика, а не на математическа сложност. Това положи основите на разрастващ се квантов интернет и осигури комуникации с висока устойчивост срещу кибератаки, значително укрепвайки системите за командване и контрол.

През декември 2025 г. Китай изстреля в орбита първата си многократно използваема ракета на метаново гориво ZhuQue-3 - част от програма, която се очаква значително да намали разходите за извеждане на полезни товари в космоса. Страната вече разполага с най-модерната в света пилотирана космическа станция и с най-тежките ракети-носители с твърдо гориво. Очаква се китайската космическа индустрия да си осигури водещи позиции и в редица други области, отразявайки тенденцията към нарастващо превъзходство, която се наблюдава и в сухопътния ѝ отбранителен сектор.