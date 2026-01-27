Северна Корея изстреля 2 балистични ракети към Източнокитайско море

Още по темата: Северна Корея е изстреляла ракета към Японско море 27.01.2026 12:47

Южнокорейските военни заявиха, че са засекли изстрелване на множество балистични ракети с малък обсег към Източнокитайско море във вторник

Северна Корея изстреля във вторник две балистични ракети към Източнокитайско море, което е второто подобно изстрелване от Пхенян тази година, потвърдиха правителствата на Токио и Сеул, предава Anadolu Agency.

Японският премиер Санае Такаичи заяви през социалната медия X, че Северна Корея е изстреляла две балистични ракети. След изстрелванията правителството незабавно свика екип за реагиране при извънредни ситуации в кабинета на министър-председателя, за да събере информация относно ситуацията. Японската брегова охрана заяви, че снарядите вече са паднали в Източнокитайско море, известно още като Японско море в Токио.

След изстрелването на ракетата, офисът на Такаичи призова властите да положат максимални усилия за събиране и анализ на информация, да информират обществеността своевременно, да гарантират безопасността на самолетите и плавателните съдове и да предприемат всички възможни предпазни мерки, включително готовност за непредвидени ситуации, добавиха още те.

Токио също така осъди Пхенян за изстрелването на ракета, отбелязвайки, че то нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, според Kyodo News.

Южнокорейските военни заявиха, че са засекли изстрелване на множество балистични ракети с малък обсег към Източнокитайско море във вторник, съобщи Yonhap News. Ракетите са прелетели около 350 километра, съобщиха военните, добавяйки, че южнокорейските и американските власти анализират подробностите около изстрелването.

Президентската канцелария на Сеул осъди изстрелванията на ракети, заявявайки: "Изстрелването на балистични ракети от Северна Корея е провокативен акт, който нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН". Той призова Пхенян "незабавно да прекрати" подобни действия.

Отделно, американските сили в Корея заявиха: "Наясно сме с изстрелванията на ракети и провеждаме тесни консултации с нашите съюзници и партньори. Съединените щати остават ангажирани със защитата на родината си и нашите съюзници в региона", се казва в изявлението в X.

Това е вторият път, в който Пхенян изстрелва снаряди от 4 януари, когато Северна Корея изстреля балистични ракети в същата посока, в която южнокорейският президент Ли Дже Мюн се готвеше да пътува до Пекин за преговори на върха с китайския президент Си Дзинпин.

Китай обявява, че премахва стоманена платформа в Жълто море

Отделно от това, Китай заяви в понеделник, че премества стоманена платформа, построена в припокриващите се води на Жълто море с Южна Корея.

"Разбрахме, че китайска компания премества платформата, което е корекция, направена от самата компания, за да отговори на нуждите на нейната дейност", каза говорителят на Министерството на външните работи Гуо Джиакун на пресконференция в Пекин. "Китай и Южна Корея са съседи отвъд морето и двете страни поддържат тясна комуникация по морски въпроси, за да управляват правилно различията и да насърчават взаимноизгодно сътрудничество", добави той.

Коментарите от Пекин дойдоха в момент, когато Южна Корея и Китай водят преговори за разрешаване на проблемите, свързани с изграждането на три стоманени кули от Китай в припокриващата се морска зона.

След среща на върха в Пекин с китайския президент Си Дзинпин, южнокорейският президент Ли заяви, че се очаква Китай да премахне една от трите стоманени платформи от Жълто море.