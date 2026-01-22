Ким Чен Ун посети женска баня

Лидeрът на Северна Корея Ким Чен Ун посети баня, влезе и в двете секции – женската и мъжката

Северна Корея засилва политиката си "хората на първо място", за да спечели обществена подкрепа в навечерието на предстоящия партиен конгрес. "Родонг Синмун", най-четеният вестник в КНДР, издаван от управляващата партия, публикува статия на първа страница, в която се подчертава "абсолютното чувство на партията за служба на народа".

Принципът "хората на първо място" е един от ключовите политически принципи на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, илюстриран от неговите емблематични проекти за регионално развитие, насочени към подобряване на жизнения стандарт.



"Хората са революционният корен и живот на партията", се казва в статията. "Твърдата позиция на нашата партия е, че всички проекти, насочени към осъществяване на дългогодишните желания на народа, трябва да се изпълняват доброволно и възможно най-бързо, независимо от предимствата или недостатъците или цената на каквито и да било усилия", пише още в нея.

Посещението на Ким Чен Ун в банята се е състояло на 20 януари. Тези събития съвпаднали с откриването на нов севернокорейски курорт - Домът за почивка на работниците Онпо с горещи извори.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун, в центъра, присъства на церемония по откриването на курорт с горещи извори в провинция Северен Хамгьонг на 20 януари 2026 г.

Председателят на Комисията по държавните въпроси на Северна Корея е влязъл костюмиран в гореща баня, където е "общувал със сънародниците си.

Важно е, че Ким Чен Ун е влязъл и в двете секции на банята, отбелязват потребители в "Телеграм", която е своеобразен спа център – в женската и мъжката част.



Вестникът твърди, че управляващата Корейска работническа партия се стреми да изпълнява "задачи, насочени към подобряване на благосъстоянието на хората с все по-високи цели и стандарти, без да бъде удовлетворена", пише южнокорейското издание Korea JoongAng Daily.

Акцентът върху общественото благополучие идва в момент, когато режимът затяга дисциплината сред служителите преди първия си партиен конгрес от пет години насам, който се очаква да се свика следващия месец. Очаква се Северна Корея да представи петгодишна визия за икономическо развитие и да извърши кадрови промени на конгреса.



Двойната позиция изглежда е насочена към мобилизиране на обществената подкрепа за партията в навечерието на конгреса. Докато присъства на церемония в машиностроителен завод в Хамхун в понеделник, Ким уволни вицепремиера по машиностроенето в рядко публично уволнение на длъжностно лице, порицавайки "пораженчеството, безотговорността и пасивността" сред служителите.