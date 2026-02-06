Китай е създал „убиец на Starlink“: Какво се знае за новото микровълново оръжие

Китайски учени са разработили микровълновото оръжие TPG1000Cs, което е способно да деактивира спътниците на Starlink и други обекти в ниска околоземна орбита, съобщава South China Morning Post.

Разработката на Северозападния институт за ядрени технологии в Сиан, провинция Шанси, е с капацитет 20 GW и е способна да генерира импулси за рекордна минута.

Докато предишните системи можеха да работят непрекъснато само три секунди, TPG1000C могат да доставят до 3000 високоенергийни импулса в една сесия. Такава наземна система би могла да наруши или повреди спътници в ниска околоземна орбита, включително спътниците на Starlink.

Системата е доста компактна: дължината ѝ е четири метра, а теглото ѝ е пет тона. Такива размери позволяват инсталацията да бъде инсталирана на камиони, военни кораби, самолети и дори сателити.

Отбелязва се, че ако Китай разположи TPG1000C директно в космоса, „неговите стелт удари ще станат още по-смъртоносни и по-трудни за откриване“.

Наскоро Китай публично демонстрира за първи път съвременната ракета „въздух-въздух“ PL-17 , която е предназначена да унищожава вражески самолети на свръхдалечни разстояния.

Според наличните оценки, обсегът му на изстрелване може да достигне около 400 километра, а максималната скорост надвишава 4900 км/ч.