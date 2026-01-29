Китай разгръща военноморски сили: разрушители между японските острови към Тихия океан

Възможностите на корабите продължават да се модернизират

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия са разположили четири военни кораба, за да плават между остров Окинава и остров Мияко в Тихия океан, според данни на Обединения щаб на Министерството на отбраната на Япония. Китайските кораби са преминали от 27 до 28 януари, включително противовъздушният разрушител клас 052C „Сиан“ и разрушителят клас 052D „Дзибо“, придружени от фрегата тип 054A и кораб за доставки тип 903A. Японските морски сили за самоотбрана са разположили миночистач клас „Сугашима“ и морски патрулни самолети P-1 и P-3 за наблюдение на корабите. Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми отбеляза, че Китай продължава да засилва военните си операции около Япония, включително многократни наземни и въздушни операции близо до японска територия, пише Military Watch Magazine.

През първата седмица на януари китайският флот разположи разрушителя тип 052C „Чанчун“ за плаване през пролива Мияко, като част от операциите по време на ученията „Мисия правосъдие 2025“, които симулираха сложни съвместни бойни операции около Тайванския пролив. „Чанчун“ беше придружен от две фрегати клас 054A и разузнавателен кораб клас „Вишня“, докато във въздуха бомбардировачи H-6K, два изтребителя J-16, два разузнавателни самолета Y-9 и два изтребителя от непотвърден втори тип прелетяха между Окинава и Мияко.

Тип 052C е един от по-старите класове разрушители на Китай,

като всеки от тях е оборудван с 48 вертикални пускови установки за ракети земя-въздух с голям обсег HHQ-9, военноморски вариант на HQ-9, като основно въоръжение.

В началото на декември новоназначеният японски премиер Санае Такаичи заплаши да се намеси военно в продължаващия конфликт между Китайската народна република на континентален Китай и Република Китай, базирана на остров Тайван, които от десетилетия са в състояние на гражданска война, което значително повиши напрежението. Пекин отговори, като разположи ударна група от самолетоносачи, водена от разрушител тип 055 и два разрушителя тип 052D за учения близо до японска територия, като демонстрираните усъвършенствани възможности, според съобщенията, са предизвикали сериозно безпокойство у японското военно ръководство. Всеки кораб от клас тип 052D интегрира 64 вертикални пускови клетки, които могат да изстрелват широка гама от ракети земя-въздух, както и крилати и балистични ракети, предназначени както за наземни атаки, така и за борба с кораби. Корабите се произвеждат в много по-голям мащаб от всеки друг тип разрушител в света, като само през 2025 г. са пуснати в експлоатация седем. Възможностите на корабите продължават да се модернизират, като се очаква новата противокорабна балистична ракета YJ-20 да бъде интегрирана през 2026 г.