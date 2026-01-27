Северна Корея е изстреляла ракета към Японско море

Северна Корея е изстреляла към Японско море неизвестен снаряд, който изглежда като балистична ракета, съобщи Министерството на отбраната на Япония.

Съвместният комитет на началник-щабовете на Южна Корея също обяви, че е засекъл изстрелване на „снаряд“ към акваторията, която Сеул нарича Източно море.

Изпитанието е второто в рамките на месеца от страна на Пхенян и идва след залп от ракети, изстреляни часове преди южнокорейският лидер да отпътува за Китай за участие в среща на върха, предаде АФП.

През последните години Северна Корея значително засили ракетните си тестове. Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари, отправяне на предизвикателство към САЩ и Южна Корея, както и изпитване на оръжия преди евентуалния им износ за Русия.

Очаква се в близките седмици Пхенян да проведе ключов конгрес на управляващата партия - първият от пет години насам. В навечерието на форума лидерът Ким Чен-ун нареди „разширяване“ и модернизация на производството на ракети в страната.