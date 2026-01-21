Китайският „Ураган 3000“ може да промени завинаги войната срещу дронове

Китай няма да спре производството на нови оръжейни системи. Това е част от продължаващия опит на Пекин да се конкурира със Съединените щати и в крайна сметка да ги измести като доминираща световна сила. Една такава нова система, която китайците рекламират, е Hurricane 3000, монтирано на превозно средство микровълново (HPM) оръжие с висока мощност, разработено съвместно от държавните фирми NORINCO и China South Industries Group. Това пише The National Interest.

Във време, когато войната с дронове е много популярна – и технологиите за борба с дроновете непрекъснато се разработват – ураганът 3000 удря по различен начин. Това е така, защото тази система е проектирана да противодейства на рояци от дронове. И това е истинската заплаха от настоящите дронове. Те могат да се масово използват и да пробият отбранителни линии.

Така че, Hurricane 3000 работи на принципа, че не е достатъчно да се защитава срещу един или няколко дрона. Конструкторите на NORNCO/China South Industries Group искаха да гарантират, че могат да се защитават срещу голям брой едновременно.

Единственият възможен начин да се постигне такава херкулесова задача е да се използва насочена енергия, която се разпръсква едновременно върху голяма площ. Това би довело до ефективно изгаряне на бордовата електроника на дроновете, работещи едновременно в рояк.

Чрез използване на интензивни изблици на фокусирана микровълнова енергия, Hurricane 3000 претоварва и нарушава бордовата електроника на дроновете. Това включва управлението на полета, навигацията, сензорите и бордовите връзки за данни. Електромагнитните импулси са ключът към тази технология.

Такава система е не само по-ефективна от кинетичните прехващачи, но вероятно е и рентабилна (тъй като системата не е ограничена до физически боеприпаси, а е ограничена само от потреблението на енергия).

След това китайски дизайнери взеха тази система и я монтираха върху шасито на тежкотоварен камион с размери осем на осем, заедно с неговия източник на захранване, охладителни системи и планарен микровълнов излъчвател (плюс свързан радар и оптично оборудване).

Китай публично показа своя Hurricane 3000 по-рано този месец и, според Army-Recognition, вече е въвел оръжието в експлоатация. То се интегрира в реални китайски части. Тази система е част от по-широк стремеж за модернизация, предприет от Народноосвободителната армия на Китай (НОАК), който предлага т.нар. „меко убийство“, при което се избягват отломки и странични щети.

Ураганът 3000 не е самостоятелна система. В известен смисъл, той е „система от системи“ – важна част от много по-голяма сложна мрежа от противовъздушна отбрана, предназначена да спре вражеските дронове да причиняват хаос на китайските сили по време на война.

Така че, тази система ще работи успоредно с ракети, лазери и асортимент от други оръжия за електронна война (EW).

Освен това, основната цел на Hurricane 3000 е широкообхватно предотвратяване на отбрана (а не само локална точкова отбрана). Това показва промяна към по-широк контрол на бойното поле. В комбинация с арсенала от други сложни китайски противовъздушни системи, според репортажа на Interesting Engineering по темата, изглежда, че Китай е развил значителен капацитет за борба с дронове.

Ако Съединените щати и техните партньори, като Тайван, се окажат в ожесточена война с Китай, много от офанзивните стратегии, които планират да използват срещу китайските сили – по-специално офанзивните дронове – може да се наложи да бъдат преосмислени, ако „Ураганът 3000“ бъде масово произведен и използван в големи количества срещу Тайван и техните американски съюзници.

Моят колега от Asia Times, Габриел Хонрада, разглежда този въпрос по-подробно, като отбелязва, че китайската доктрина в случай на тайвански конфликт изисква бързо неутрализиране на тайванските и съюзническите разузнавателни, наблюдателни и рекогносциращи (ISR) дронове. Този ход на Китай несъмнено би влошил значително ситуационната осведоменост и би забавил ефективните реакции на китайската агресия.

Ураганът 3000 и краят на A2/AD на Китай

Съгласен съм с твърдението на Хонрада, че ураганът 3000 се вписва в по-широката позиция на Китай срещу достъпа/отказа на зона (A2/AD). Тази позиция, между другото, е един от основните фактори зад неотдавнашната оценка на Пентагона в брифинга за Overmatch, която заключи, че всяка война с Китай за Тайван би завършила с военно поражение на САЩ. Мощните (и все още нарастващи) регионални A2/AD способности на Китай са основна причина за тази хипотетична победа над американските сили.

От друга страна, Съединените щати и други западни военни разработват подобни системи. THOR, Leonidas са само две от системите. И все пак тези платформи са все още в процес на разработка и са във фазата на прототипиране. Ето още един пример за това как китайците просто са надминали американците.

Мощните микровълнови оръжия подчертават, че конфликтите от висок клас ще се въртят около доминацията на електромагнитния (ЕМ) спектър. Заглушаването, спуфинга, втвърдяването и дълбоките електромагнитни изригвания (DEW) вече са основни области на водене на война.

Преди няколко години в Пентагона се появи предложение за създаване на електромагнитни сили, които да правят за електромагнитния спектър това, което организации като Космическите сили или Военновъздушните сили правят за съответните си военни области: да го защитават и да гарантират, че американските военни имат безспорен достъп до тези области.

Тази идея не доведе до никъде. Десетилетие по-късно е ясно, че подобно предложение е трябвало да бъде взето по-сериозно, отколкото беше. Пекин със сигурност е осъзнал стойността на възможността да използва електромагнитния спектър и да го нарушава. Да се надяваме, че надзорът от страна на САЩ няма да ни струва (или на нашите съюзници) истинска война с Китай.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator, MSN и Asia Times. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.