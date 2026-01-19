6 по Рихтер разтърси Кашмир

Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано днес в индийската съюзна територия Джаму и Кашмир, предаде Ройтерс, позовавайки се на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е регистриран в 6:21 часа местно време и е бил с огнище на дълбочина около 31 км.

По данни на EMSC земетресението е локализирано на приблизително 268 км североизточно от пакистанския град Батаграм и на около 58 км северозападно от град Баришал.

Земният трус е бил усетен в широк периметър, включително в населени места в северната част на Пакистан и съседни райони, като към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети.

Местните власти следят ситуацията и оценяват евентуалните последици.