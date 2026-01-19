Китай демонстрира сила: амфибийни учения с разрушители тип 055

„Type 055“ в момента се счита за най-мощния клас разрушители

Военноморските сили на Китайската народна освободителна армия разположиха военноморска оперативна група, съставена от амфибиен кораб от клас Type 075 Hainan, който включва кораб за снабдяване от клас Type 903A Luomahu и разрушител от клас Type 055 Yan'an, заедно с поддържаща океанска фрегата от клас Type 054A Yueyang. Оперативната група проведе многопредметни морски учения, като корабите тип 055 и тип 075 са сред най-известните нови типове военни кораби в арсенала на Военноморските сили, които предоставят широк спектър от съвременни възможности за операции в открито море. Корабите от клас 075 са сред най-големите хеликоптерни носители в света, като им конкуренция правят само корабите от клас „Америка” на Военноморските сили на САЩ, и могат да разполагат до 30 самолета за широк спектър от задачи, от въздушни атаки до противоподводна война, пише Military Watch Magazine.

Снимки от ученията потвърждават разполагането на десантни кораби с въздушна възглавница от клас Type 075, които могат да се използват за провеждане на амфибийни десанти под прикритието на многослойния арсенал за противовъздушна отбрана на разрушителите от клас Type 055 и с допълнителна подкрепа от хеликоптери. С водоизместимост от около 40 000 тона и дължина 232 метра, всеки кораб от клас Type 075 може да разположи до 800 души личен състав и до 60 бронирани превозни средства, както и до два десантни кораба от клас Type 726. С подкрепата на кораби за снабдяване тип 903A, оперативна група, съставена от десантен кораб тип 075 и разрушител тип 055, може да действа в продължение на няколко месеца, като техните способности са особено ценни в Източнокитайско море и Южнокитайско море, където способността за десантиране на сили на оспорвани острови може да бъде от решаващо значение за военните действия.

В момента са в експлоатация четири кораба от клас Type 075, а първият кораб от разширения наследник, способен да разгръща безпилотни самолети с фиксирани крила, Type 076, бе пуснат през декември 2024 г. Китайската амфибийна флота в момента е в собствена лига с тази на Съединените щати и се очаква да надмине по размер тази на американския флот през 2030-те години поради много по-бързия си темп на растеж. Американският флот разполага само с два модерни кораба от клас „Америка“, заедно със седем остаряващи кораба от клас „Уосп“, които датират от епохата на Студената война. Въпреки че САЩ в момента разработват аналог на китайския разрушител от клас „Type 055“, не се очаква те да влязат в експлоатация преди края на 2030-те години, ако изобщо това се случи. „Type 055“ в момента се счита за най-мощния клас разрушители в света, като осем от корабите са в експлоатация, а още два се очаква да се присъединят към флота през 2026 г.