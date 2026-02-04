Китай строи космически самолетоносач: Той ще разполага с 88 безпилотни летателни апарата, които атакуват от 30 км височина (ВИДЕО)

Китай разкри планове за космически самолетоносач, който може да разполага безпилотни изтребители, способни да изстрелват ракети от ръба на земната атмосфера. Държавните медии публикуваха концептуално видео на Луаняо, най-големият военен кораб в света, пише Newsweek.

Китай твърди, че самолетоносачът може да заработи след 20 до 30 години. Експертите обаче са скептични относно проекта.

Наподобяващ космически кораб от филм „Междузвездни войни“, Луаняо ще бъде огромен триъгълен самолетоносач, дълъг 242 метра и с размах на крилете 684 метра.

Ще има излетно тегло от 120 000 тона - значително повече от всеки подобен кораб, който е в експлоатация в момента.

Според държавните медии, Луаняо ще бъде проектиран да носи до 88 безпилотни изтребителя Xuan Nu. Според съобщенията, това ще бъдат високоманеврени стелт самолети, способни да изстрелват хиперзвукови ракети, но ще бъдат значително по-тежки от дроновете.

Ако бъде завършен, новият космически кораб ще „изпревари почти всички останали“, според Питър Лейтън, експерт по отбрана и гостуващ сътрудник в Института Грифит Азия в Австралия.

„Той ще може да лети над ракети земя-въздух и други изтребители. Освен това ще бъде извън обсега на метеорологичните условия, като цяло, и извън обсега на повечето отбранителни системи.“

Подобни възможности биха дали на Китай значително предимство, включително пред Тайван и в Южнокитайско море, което би могло да се окаже арена на бъдеща война срещу Съединените щати.

Луаняо е част от по-големия китайски проект Нантианмън, който в превод означава „Южна небесна порта“.

Експерти казват, че технологията, необходима на самолет да атакува от ръба на земната атмосфера, в момента не съществува.

Разработен от Китайската корпорация за авиационна индустрия, проектът обхваща серия от амбициозни планове за разширяване на въздушните и космическите възможности на страната.

Един от най-важните елементи е изтребител от шесто поколение, известен като изтребител Baidi, който ще може да действа и в близкия космос.

Луаняо, най-амбициозната част от проекта Нантианмън, първоначално е замислен преди повече от 10 години, но е отхвърлен от повечето експерти като фантастичен проект. За мнозина той все още е такъв.

Технологията, необходима на летателен апарат да обикаля около ръба на земната атмосфера и да изстрелва ракети към повърхността, в момента не съществува.

Това би изисквало „огромни количества гориво“, както и нов тип задвижваща система, която все още не е разработена, каза Лейтън.

Рекламата на футуристичния космически кораб е част от по-широка стратегия, целяща да се демонстрира на враговете, че Пекин е водеща военна сила, а на хората - че е начело на технологичните иновации.