Китай оспорва ли долара? Си Дзинпин очерта плановете за международния статут на юана

Китайският президент Си Дзинпин призова за превръщането на китайския юан в една от основните световни резервни валути, което би трябвало да засили ролята на Пекин в световната финансова система. Това съобщава Financial Times.

Според FT, ръководството на Китай отдавна се стреми да интернационализира юана, но подобни коментари се превърнаха в най-ясното определение досега за целта на Си - създаването на „силна валута“ и по-широка финансова основа, която Пекин ще трябва да изгради, за да я поддържа.

В реч, публикувана в партийното списание „Циуши“, Си заяви, че Китай трябва да създаде „мощна валута“, която да се използва широко в международната търговия, инвестициите и валутните пазари, а също така да получи статут на резервна валута.

Това, според китайския лидер, ще изисква по-силна централна банка, конкурентни финансови институции и международни финансови центрове.

Този призив отразява дългосрочната стратегия на Пекин за увеличаване на влиянието в световната икономика, особено на фона на признаци за отслабване на щатския долар и промяна в ръководството на Федералния резерв, което настоява други централни банки да преразгледат валутните си портфейли и рисковете, свързани с доларовите активи.

Анализаторите подчертават, че за да осъществи тези планове, Пекин ще се нуждае не само от политическа воля, но и от реални икономически реформи, включително подобряване на достъпа до китайския финансов пазар и укрепване на доверието на чуждестранните инвеститори.

Позицията на Си Дзинпин относно юана като резервна валута би могла да изпрати важен сигнал към световните финансови пазари и да отрази радикална промяна в световната парична архитектура на фона на геополитическо напрежение и икономическа конкуренция.

Преди няколко дни американският лидер Доналд Тръмп приветства спада на долара, наричайки го „страхотен“ резултат за американския бизнес и износ.

По време на разговор с пресата, Тръмп подчерта, че може да манипулира силата на валутата, но смята това за ненужно.

Същевременно американският президент разкритикува Китай и Япония за миналите им опити да обезценят йената и юана, наричайки подобна конкуренция несправедлива спрямо американските стоки.