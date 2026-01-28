Ким Чен-ун готви нов ядрен ход, след успешен ракетен тест

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун каза, че на предстоящия конгрес на управляващата Корейска трудова партия ще бъдат разкрити планове за следващия етап на по-нататъшното укрепване на способностите за ядрено възпиране на страната, предаде тази сутрин севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Под ръководството на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун вчера бе направено успешно изпитание на реактивна система за залпов огън на ракети с голям калибър, допълни КЦТА.