Тихото ядрено предупреждение на Китай към Русия: Новата подводница тип 096

Китай е решен да се превърне във водеща световна морска сила. Втората по големина икономика в света също е ангажирана с разширяването и укрепването на ядрения си потенциал за възпиране.

За тази цел, Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (PLAN) разработват значителни нови възможности, за да гарантират, че ще се конкурират и ще доминират, пише The National Interest.

Западни военноморски сили, действащи в близката чужбина на Китай. Подводницата с балистични ракети (SSBN) тип 096 ( клас Тан ) е част от тази цялостна военна модернизация и представлява истинска еволюция в морската ядрена сила на Китай.

Китайските подводници не се ползват с голямо уважение. Предишните версии на китайските подводници са били шумни, неефективни и тромави. Всъщност, дори в най-ниския момент от постсъветската епоха на Русия, може спокойно да се твърди, че подводниците на руския флот са били по-модерни от всичко, с което китайският военноморски флот е разполагал по това време през 90-те години на миналия век.

Новият китайски клас Тан е проектиран да даде на Пекин по-надежден (и оцеляващ) ядрен капацитет за втори удар в морето. По-ранните китайски подводни подводници (Тип 092 и, по-специално, Тип 094) бяха шумни и лесно проследявани. Не забравяйте, че ключов елемент на подводната война е скритността.

За да разберем защо Пекин цени тези нови подводници от клас Тан , е важно да разберем промяната, която се случва в цялостното военноморско развитие на Китай. През последното десетилетие Пекин премина от това, което е известно като позиция на „ брегово бастионно възпиране “ към такава, която е по-напредничава; по-оцеляваща, непрекъсната система за възпиране в морето. Това дава на китайския ПЛАН, поне на хартия, значителен тласък – особено в сравнение с техните руски врагове.

Освен американците, руският флот отдавна е пред Китай в непрекъснатата мисия за възпиране в морето. Сега китайците може би са го настигнали. А с висококачественото масово производство, непрекъснатата сила за възпиране в морето на Пекин вероятно ще надмине числено тази на руснаците. Всъщност, с течение на времето непрекъснатата сила за възпиране в морето на Китай може дори да надмине числено броя на американските сили за възпиране в морето.

Това означава, че в китайско-руските отношения предстои (ако все още не се е случило) реална промяна в баланса на силите във военноморските сили. Както и при американците обаче, важно е да се разбере, че качеството на руските моряци и опитът на руския флот в провеждането на непрекъснати мисии за възпиране в морето са далеч по-големи от тези на китайския ПЛАН.

Marine Insight, онлайн издание за индустрията, оценява , че Китай е изпреварил Русия, превръщайки се във втория по големина оператор на ядрени подводници в света. Цифрите показват, че Китай има около 32 активни ядрени подводници (включително атакуващи и балистични), докато Русия има между 25 и 28 ядрени подводници, а САЩ притежават около 71 ядрени подводници.

Освен новите ядрени подводници тип 096 клас Тан , китайците притежават и подводници тип 093/093A клас Шан. Те също така имат подводници с управляеми ракети тип 093B със системи за вертикално изстрелване.

Освен това, в китайския флот има подводници клас Type 094 Jin , както и новия клас Type 096 Tang. Отново е важно да се балансират тези развития с реалността, че повечето китайски подводници не са никъде толкова впечатляващи или малозабележими, колкото техните руски и американски аналози.

Според Interesting Engineering, тази промяна засилва нарастващата тенденция, наблюдавана във военноморските сили на Китай , където те дават приоритет на подводните сили и отчасти използват огромния си корабостроителен капацитет за това. Нарастващият флот на Китай намалява числените разлики между PLAN и USN.

Всъщност, съдейки по огромния брой подводници и факта, че американците ще трябва да преместят подводници от други зони на отговорност по света, в Индо-Тихоокеанския регион китайците биха могли да се радват на числено превъзходство и военноморски контрол в сравнение с американския флот.

Освен това, китайците печелят позиции пред американците в областта на ядрените подводници, тъй като САЩ се борят да преминат от по-старите си подводници клас „Охайо“ към по-новите подводници клас „Колумбия“ .

Тъй като Китай ускорява разработването на собствените си подводници тип 096, докато американците се борят да поддържат и разширяват собствения си флот от подводници, това ще доведе до сериозни дисбаланси през следващото десетилетие. (Разбира се, това е така само ако китайските ядрени подводници са добре построени, което не е гаранция.)

Причината, поради която ядрените подводници са толкова ценни за държава, въоръжена с ядрено оръжие, е, че тези подводници са най-оцелелите крака на ядрената триада. Те допринасят за гарантирана способност за втори удар. По същество, една държава може да отвърне на удара, дори след като е била ударена с ядрени оръжия при първи удар.

Ясно е, че изместването на фокуса на PLAN от отбрана на крайбрежните бастиони към непрекъснат набор от мисии в морето е част от по-широкото желание на китайските лидери да превърнат PLAN в истински военноморски флот. Те се стремят да оспорят морския контрол над Индо-Тихоокеанския регион, а Тип 096 е част от това развитие. Америка и нейните съюзници може скоро да се сблъскат с усложнения в сферата на противолодочната война (ASW), тъй като китайските подводници стават по-тихи и по-многобройни през следващите години.

Ключов компонент на новия тип 096 е, че е по-голям от предшествениците си, технически е по-тих (поне на хартия) и е по-тежко въоръжен от предишните версии на китайски подводници с ядрено оръжие.

Тази подводница има способността да заплашва по-отдалечени цели от по-безопасни патрулни зони, отколкото който и да е от предшествениците си.

Като цяло, пристигането на ядрени подводници тип 096, съчетано с масовия производствен капацитет на Китай, ясно показва, че американските позиции за ядрено възпиране, подготовката за противолодъчни атаки и цялостната стратегия за морска отбрана в Индо-Тихоокеанския регион трябва да се променят.

Засега обаче тази нова китайска подводница и възможности всъщност са по-голямо предизвикателство за руското морско превъзходство, отколкото за американското. През следващото десетилетие или около това тези китайски възможности неизбежно ще застрашат американското превъзходство в ядрените подводници.

Може би американският и руският военноморски флот трябва да започнат да си партнират, за да противодействат на тази нарастваща китайска подводна заплаха.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.