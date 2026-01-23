Енергия от Космоса: Как Япония превърна научната фантастика в реалност

Космическата слънчева енергия (SBSP) е технология, чието време е дошло, пише The National Interest.

Замислена за първи път в края на 60-те години на миналия век от учения от НАСА Питър Глейзър като метод за създаване на чиста и надеждна енергия, технологията остана в мазето в продължение на десетилетия. Продуктите на петролна основа останаха основната форма на производство на енергия.

И ако не енергийни продукти на петролна основа, тогава политическите и научните крила на Съединените щати предпочитаха да търсят другаде - ядрена, водноелектрическа, вятърна или дори наземна слънчева енергия - но концепцията за SBSP беше до голяма степен забравена. Понякога тя се повдигаше във вътрешните кръгове на правителството, когато разговорът се насочваше към алтернативни източници на енергия (и недоволството от начина, по който се развиваха както слънчевата, така и вятърната енергия).

Всъщност, през 2007 г. Националната служба за сигурност и космически изследвания написа брифинг, в който възхваляваше ползите от SBSP за тогавашната администрация на Джордж У. Буш. Според този доклад SBSP би бил начин Съединените щати и техните съюзници в света след 11 септември да прекъснат зависимостта си от петрол от „нестабилни части на света“. По това време цените на петрола скочиха от 15 долара за барел до 80 долара за барел. Докладът от 2007 г. посочва, че „сигурността на енергийните източници на Америка и съюзниците ѝ сега е застрашена от участници, които се стремят да дестабилизират или контролират световните енергийни пазари, както и от засилената конкуренция в търсенето на енергия от страна на развиващите се световни икономики“.

Но в последната година от непопулярната администрация на Буш, докато светът беше фиксиран върху войната в Ирак, зараждащата се световна финансова криза и възхода на Барак Обама като очевиден наследник на президента Джордж У. Буш, SBSP изглеждаше като допълнителна мисъл – и несбъдната мечта. Тази иновативна концепция се върна в склада.

Нуждата от SBSP обаче само се увеличи през годините. За кратък момент администрацията на Байдън изглеждаше любопитна за подробностите на тази нова технология. Тогавашният вицепрезидент Камала Харис, чийто офис ръководеше космическата политика за администрацията на Байдън, изрази интерес и подкрепа към SBSP. Но за пореден път това не доведе доникъде.

Как Япония тихо направи SBSP реалност

Мечтата за SBSP отново избледня в съзнанието на повечето американци, което е жалко – и изненадващо, като се има предвид колко про-космическата е била администрацията на Тръмп. Ето нашите приятели в Япония, технологична движеща сила, която все повече заема мястото, което Америка изоставя в много различни технологични области, както военни, така и научни.

Науката зад SBSP е сравнително проста. Поставяте масивни слънчеви панели в орбита около Земята. Веднъж там, тези слънчеви панели събират огромни количества слънчева енергия и след това електромагнитно я излъчват към Земята отдолу, където тази електрическа енергия се улавя от наземни слънчеви панели като базова енергия чрез директно свързване към електрическата мрежа или евентуално преобразуване в произведени въглеводородни горива.

Друга идея, която беше обсъждана, беше просто да се излъчва енергията, събрана в орбита, директно към потребителите на земята. По същество енергията щеше да бъде излъчвана до всеки дом, офис сграда или фабрика, която използва услугите на SBSP.

Това, което прави SBSP толкова интересна – ключовата разлика между нея и конвенционалната слънчева енергия, с която всички сме запознати – е, че SBSP работи независимо от земното време . Докато конвенционалната слънчева енергия изисква ясно небе и слънчева светлина (която е налична само през част от деня), SBSP непрекъснато събира и предава слънчева енергия на Земята под нас – без никакви прекъсвания или условия.

Няма прекъсвания в производството на електроенергия, поради което, ако може да се мащабира, SBSP може да бъде един от най-големите пробиви в енергийния сектор от десетилетия.

Японският проект OHISAMA е името на начинанието на страната SBSP. Той излъчва безжично микровълнова енергия от малък спътник (колектор) в околоземна орбита, след което преобразува тази излъчена микровълнова енергия в използваемо електричество. Въпреки че това беше само демонстрация, тя доказа, че концепцията може да работи в по-голям мащаб.

Ето защо това е важно. Японците вече имат способността да излъчват енергия навсякъде по Земята. Ако има военна част или преден пост, далеч от дори основна енергийна инфраструктура, те биха могли да получават тази енергия, ако имат колектор на земята със себе си.

Ако някъде има база, чиято електрическа мрежа е уязвима от хакване или унищожаване, тя би могла да разчита на колектор в орбита – и единствената заплаха за тези колектори биха били противосателитните (ASAT) оръжия. Дори тогава има начини за по-добра защита на тези орбитални слънчеви колектори и за наличие на резервни, в случай че бъдат унищожени.

Китай искаше SBSP първо - и знае точно защо това е важно

Това е технология, в която Китай също копнее да доминира.

Въпреки че американците игнорираха тази технология в продължение на десетилетия, китайците проявиха дълбок интерес към нея. Този интерес само се засили през последното десетилетие, тъй като Пекин признава стратегическите предимства на тази технология.

Представете си базите им на тези изкуствени острови в Южнокитайско море, които разчитат на лъчева енергия от космоса, а не на това, на което разчитат днес.

Ако тази технология може да се разшири с течение на времето, Китай би могъл да стане много по-малко зависим от вносни петролни продукти – добавяйки слой сигурност към Китай, който в момента липсва на лидерите на Пекин (американците биха могли да навредят на Китай, като навредят на вноса на енергия в Китай).

За известно време изглеждаше, че Китай ще изпревари Запада в разработването на работещ SBSP. Вместо това Япония е постигнала тази херкулесова задача.И това е изцяло заради стратегическите обстоятелства, в които се намира Токио. Така че, подобно на оръжията с насочена енергия (DEWs), Япония постига напредък в цялата структура на алианса, водена от САЩ.

SBSP е за мощност, а не за електричество

SBSP вече не е научна фантастика. Това е стратегия. Япония току-що показа, че космосът може да се превърне в надеждна, непрекъсната електроцентрала с преки военни, икономически и геополитически последици.

Въпросът сега не е дали SBSP работи, а дали Съединените щати възнамеряват да водят – или да гледат как друга фундаментална технология мигрира в чужбина, докато конкурентите ѝ я адаптират за свои собствени военни цели.

Енергийната сигурност е национална сигурност. А през 21-ви век най-висшата точка е земната орбита. Ако Вашингтон продължи да се колебае, докато съюзниците и противниците вървят напред, Америка отново ще се окаже зависима, реактивна и стратегически закъсняла в битка, която някога имаше пълно предимство да спечели.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.