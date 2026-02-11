Китай успешно тества нова ракета за полети до Луната (ВИДЕО)

Китай успешно извърши комплексни летателни изпитания на новата ракета-носител "Чанчжън-10" (Лонг Марч-10) и системата за аварийно спасяване на пилотирания космически кораб "Мънчжоу" ("Корабът на мечтите"), предаде агенция Синхуа.
China on Wednesday successfully conducted a low-altitude demonstration and verification flight test for its Long March-10 carrier rocket and a maximum dynamic pressure abort flight test for its new-generation crewed spaceship system Mengzhou in the southern island province of… pic.twitter.com/Lm9TxsmViv— China Science (@ChinaScience) February 11, 2026
Тестовете бяха проведени на космодрума Вънчан в южната провинция Хайнан.
Специалистите извършиха демонстрационен полет на ракетата на малки височини и тестваха работата на спасителната система на космическия кораб "Мънчжоу" в условия на максимално аеродинамично налягане.
🚨 BREAKING: China conducts test flights of Long March-10 rocket and new crewed spaceship.— Defence Index (@Defence_Index) February 11, 2026
A low altitude demonstration and abort flight test were completed in Hainan, with the return capsule safely landing at sea, advancing the country’s plans for future crewed lunar missions. pic.twitter.com/bWUxKhkYpD
Успешното приключване на тези тестове бележи "важен етап" в реализацията на националната програма за изпращане на човек на Луната. По-рано Китай вече извърши тестове на спускаемия апарат "Ланюе" (Синя луна).
Ракетата-носител "Чанчжън-10" и космическият кораб "Мънчжоу" са ключови елементи на китайската лунна мисия, чиято цел е кацане на повърхността на естествения спътник на Земята до 2030 г.