Военен хеликоптер се разби в Южна Корея

Военен хеликоптер се разби в понеделник (9 февруари) в Южна Корея, двама души са откарани в болница, но по-късно умират от нараняванията си, съобщава агенция Yonhap.

Според агенцията, хеликоптерът AH-1S се е разбил около 11 часа сутринта местно време (06:00 часа българско време) на около 55 км североизточно от Сеул.

A South Korean military helicopter crashed on Monday during a training flight in the northern county of Gapyeong, killing two crew members on board, Yonhap News Agency reported, citing the country's military. Authorities also said the incident did not involve any fires or… pic.twitter.com/ZFslo5Kev1 — CGTN (@CGTNOfficial) February 9, 2026

Властите заявяват, че инцидентът не е бил съпроводен с пожар или експлозии.

Според уточнените данни става дума за хеликоптер Cobra AH-1S, който е принадлежал на батальона на 15-та авиационна група на сухопътните войски. Машината е изпълнявала планов тренировъчен полет.

Причините за катастрофата все още не са установени, военните са започнали разследване.