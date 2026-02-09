Военен хеликоптер се разби в Южна Корея

Снимка: X (Twitter)

Военен хеликоптер се разби в понеделник (9 февруари) в Южна Корея, двама души са откарани в болница, но по-късно умират от нараняванията си, съобщава агенция Yonhap.

Според агенцията, хеликоптерът AH-1S се е разбил около 11 часа сутринта местно време (06:00 часа българско време) на около 55 км североизточно от Сеул.

Властите заявяват, че инцидентът не е бил съпроводен с пожар или експлозии.

Според уточнените данни става дума за хеликоптер Cobra AH-1S, който е принадлежал на батальона на 15-та авиационна група на сухопътните войски. Машината е изпълнявала планов тренировъчен полет.

Причините за катастрофата все още не са установени, военните са започнали разследване.

