Какво представлява китайският „космически самолетоносач“

Огромният триъгълен космически кораб може да избегне конвенционалните защити

Китай разкри планове за космически кораб, който може да разполага безпилотни изтребители, способни да изстрелват ракети от края на земната атмосфера. Държавните медии публикуваха концептуално видео на футуристичния Luanniao, най-големия военен кораб в света, пътуващ в космоса над всички настоящи отбранителни системи, пише The Telegraph.

Китай твърди, че корабът може да влезе в експлоатация след 20 до 30 години. Експертите обаче са скептични по отношение на проекта и някои го оприличават на рекламен трик, предназначен да „вдъхнови китайската общественост“.

Приличащ на космически кораб от филма „Междузвездни войни“, Luanniao ще бъде огромен сив триъгълен самолетоносач с дължина 242 метра и ширина 684 метра. Той ще има излетно тегло от 120 000 тона – значително повече от всеки друг подобен кораб, който се използва днес.

Според държавните медии Luanniao ще бъде проектиран да превозва до 88 безпилотни изтребителя Xuan Nu. Те ще бъдат високоманеврени стелт самолети, способни да изстрелват хиперзвукови ракети, но ще бъдат значително по-тежки от дроновете.

"Ако бъде завършен, новият космически кораб ще „превъзхожда почти всички“, според Питър Лейтън, експерт по отбрана и гостуващ изследовател в австралийския Griffith Asia Institute.

Той ще бъде способен да лети над ракети земя-въздух и други изтребители, каза той и добави:

„Освен това, като цяло, ще бъдете извън обхвата на метеорологичните условия и извън обхвата на повечето отбранителни системи.“

Luanniao би позволил на Пекин да го позиционира директно над целите и да изстрелва ракети по тях.

Такива възможности биха дали на Китай значително предимство, включително над Тайван и в Южнокитайско море, което би могло да бъде сцена на бъдеща война срещу САЩ.

Luanniao е част от по-широкия китайски проект Nantianmen,

което се превежда като „Южна небесна порта“.

Разработен от Китайската авиационна индустриална корпорация, проектът обхваща редица амбициозни планове за разширяване на въздушните и космическите възможности на страната.

Един от най-важните елементи е изтребител от шесто поколение, известен като изтребител Baidi, който също ще може да оперира в близкия космос. Модел на самолета беше показан на Международното авиационно и аерокосмическо изложение в Китай през 2024 г.

Luanniao е най-новото развитие в продължаващата космическа надпревара между САЩ и Китай. Пекин инвестира в разработването на ракети и спътници в опит да измести САЩ от лидерската позиция и по някои показатели вече печели.

През 2024 г. Китай успешно изстреля Chang'e-6, роботизиран космически кораб, който достигна обратната страна на Луната и се върна на Земята с лунни проби.

Мисията Chang'e-7, чиято цел е да намери вода на повърхността на Луната, е планирана за август.

Макар САЩ все още да имат водещи способности, импулсът им изглежда да забавя, докато този на Китай се ускорява.

Chang'e-6 кацна в пустинята Вътрешна Монголия след почти двумесечна мисия

Luanniao, най-амбициозната част от проекта Nantianmen, беше замислена за пръв път преди повече от 10 години, но беше отхвърлена от повечето експерти като фантастичен проект. За мнозина тя все още е такава.

Един от начините, по които Китай би могъл да постигне подобен резултат, е да изведе превозвача в орбита, подобно на сателит или ракета. В орбита обаче самолетът би бил уязвим на отломки, които биха го унищожили в случай на сблъсък.

За да изстреля Luanniao в орбита, Китай ще се нуждае и от ракета за многократна употреба. Страната работи по такава от години, но досега не е успяла да я реализира.

„Пекин може да потърси вдъхновение в ракетните системи за многократна употреба SpaceX на Илон Мъск. Въпреки това, страната вероятно е на 10 до 15 години разстояние от разработването на своя собствена система”, каза Лейтън.

Китай твърди, че самолетът може да влезе в експлоатация след 20 до 30 години.

Предвид големите препятствия пред разработването на Luanniao, моментът на обявяването от Пекин вероятно е част от по-широка стратегия – както в страната, така и в чужбина.

Лейтън обясни, че Китай използва подобни трикове, за да „вдъхнови китайската общественост“ и да покаже, че е в авангарда на технологичните иновации.