Новите безпилотни летателни апарати на Турция се готвят за дежурство

Турският отбранителен гигант Turkish Aerospace Industries (TAI) представя нови разработки в проектирането, масовото производство и доставката на местни въздушни платформи тази година, след като завърши "супер" година през 2025 г., заяви главният изпълнителен директор на компанията пред Anadolu Agency.

Мехмет Демироглу подчерта, че TAI и турската отбранителна индустрия като цяло са поставили нови рекорди миналата година, като едно от най-важните експортни развития е за местния стелт изтребител TAI Kaan за Индонезия. "Най-обширният и най-скъп износ на Турция до момента е близо 15 милиарда долара, което е огромен източник на мотивация за нас в TAI, както и за програмата Kaan и за страната ни като цяло", каза той.

TAI обяви износа на около 30 бройки от своя реактивен тренировъчен самолет Hurjet за Испания в края на годината, демонстрирайки успеха на компанията в Европа. "Това беше огромна стъпка както за TAI, така и за Турция", отбеляза Демироглу.

TAI продължи продажбите на своите безпилотни летателни апарати (UCAV), а именно моделите Anka и Aksungur, през цялата година, докато тестовете на Anka III продължиха. След като постигна успехи в износа през 2025 г., производителят сега се фокусира върху доставките тази година.

TAI сега ще се съсредоточи върху масовото производство, като същевременно ще участва в осигуряването на експортни сделки. "Нашият основен приоритет са доставките на учебните самолети Hurjet и Hurkus, както и на нашите безпилотни летателни апарати", посочи Демироглу. "Започнахме масовото производство на (многофункционалния хеликоптер) Gokbey и доставките на апарата ще се увеличат в бъдеще, докато новите платформи на Hurjet ще започнат да летят", уточни главният изпълнителен директор на Turkish Aerospace Industries (TAI).

Тази година TAI представя и прототипа P1 на своя стелт изтребител TAI Kaan, последван от прототип P2 по-късно тази година. "Платформите, които ще използваме за основните полети, в момента са в процес на изграждане и до средата на 2026 г. ще видим всички тези платформи да летят заедно", добави той.

Демироглу спомена, че TAI работи по първия полет на своя 10-тонен хеликоптер, за да отговори на нуждите на Главна дирекция по горите на Турция. Компанията работи и по хеликоптери за турските въоръжени сили, които ще бъдат завършени през 2028 г., преди да преминат към масово производство.

Turkish Aerospace Industries (TAI) финализира дизайна на стелт самолета Anka III

Междувременно проектирането на обновения стелт безпилотно разузнавателен самолет Anka III е завършено и платформата ще влезе в масово производство тази година. "Anka III ще лети по-скрито със своите "призрачни" характеристики през 2026 г., но все още имаме много работа по отношение на създаването на прототипи и масовото производство, така че мисля, че TAI и Турция ще достигнат желаното масово производство и доставки, както и нови продажби, през 2026 г.", каза той.

Демироглу обяви, че TAI планира първия полет на Anka III "някъде през тази година", докато доставките на платформата Hurkus, около 22 на брой, ще бъдат извършени в рамките на годината. "Първата конфигурация за доставка на Hurjet ще направи първия си полет през първата половина на 2026 г. и след завършване на тестовите полети ще започнем доставките, така че следете за новини", завърши Мехмет Демироглу.