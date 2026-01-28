Най-дългата ракета „въздух-въздух“: оръжието на Китай, което може да промени въздушната война

Първата публично публикувана снимка в близък план на свръхдалечната ракета „въздух-въздух“ PL-17 показва, че тя има диаметър приблизително 305 мм и дължина около 5,8 метра, след десетилетие на спекулации относно действителния ѝ размер и възможности. Първите изображения на PL-17 се появиха през 2016 г., като изображенията показаха, че е тествана на изтребител J-16. Впоследствие, през декември 2023 г., изображения за първи път показаха изтребители J-16 в активна служба, носещи ракетите, наред с ракетите PL-15 с голям обсег, PL-12 с среден обсег и PL-10 с малък обсег. Ракетата остава сред най-загадъчните в света и е забележително да отсъства от големи военни паради и други кадри от китайски въздушни операции, пише Military Watch Magazine.

PL-17 се очаква да има обхват от 500 километра, което значително превъзхожда конкурентни типове ракети като руската R-37M и американската AIM-174. Въпреки че J-16 не може да лети толкова високо или толкова бързо, колкото руския прехващач МиГ-31BM, който беше първият, използвал R-37M, се очаква превъзходството на дизайна на PL-17 да компенсира това. Значително предимство, което китайската ракета има пред чуждестранните си конкуренти, освен обхвата си, е използването на по-усъвършенствана глава за самонасочване, която включва активен електронно сканиран радар и инфрачервена глава за самонасочване за двойно насочване и по-голяма устойчивост на заглушаване или използване на примамки. Самият J-16 има значително по-голям обхват от всеки друг тип изтребител в западния свят, с боен радиус приблизително два пъти по-голям от този на изтребителите от пето поколение F-35 и F-22, и носи радар, приблизително три пъти по-голям от този на основния фронтов изтребител на НАТО - F-35.

J-16 има най-високата товароносимост на оръжия от всички китайски типове изтребители

и се закупува с по-висока скорост от всеки друг тип изтребител в света, освен J-20 и F-35, като се очаква над 450 да са в експлоатация. Очаква се размерът и сложността на радара на J-16 да позволят на самолета да насочва ракети PL-17 срещу цели с размерите на не-стелт изтребител на разстояние от приблизително 400 километра. Срещу по-далечни цели или срещу стелт самолети се очаква PL-17 да разчита на подкрепа от външни сензори за насочване, включително от системи за ранно предупреждение и контрол във въздуха (AEW&C), като KJ-500 и по-големия KJ-3000, който в момента е в процес на разработка. Китай в момента разполага с най-големия и най-бързо развиващ се флот от съвременни системи за ранно предупреждение и контрол в света. Очаква се PL-17 също да може да използва данни за насочване от изтребители J-20 и J-35 от пето поколение, разположени напред, които може да използват своите стелт възможности, за да действат по-близо до потенциални цели, отколкото J-16 от „4+ поколение“ може безопасно.

Спекулира се, че PL-17 може да се възползва от корекция на курса от сателит чрез връзка за данни, подобно на новите поколения китайски ракети земя-въздух, които в момента се разработват, въпреки че това остава силно несигурно. Очаква се ракетата да играе особено важна роля във всеки потенциален конфликт в Тихоокеанския театър поради изключителната зависимост на западните военновъздушни сили от големи и потенциално силно уязвими самолети за поддръжка, предимно самолети за реактивна и унищожителна борба като E-3 Sentry, и танкери като KC-135. Много по-малките радари, които западните изтребители могат да поемат в сравнение с китайските и руските си аналози, и значително по-късите им обсеги на полети са основни фактори, които правят подобна поддръжка жизненоважна. J-16 с PL-17 вероятно е най-подходящият актив в света, за да заплаши подобни самолети за поддръжка във въздуха в Западния Пасифик, което би могло сериозно да ограничи западните въздушни операции, дори без да е необходимо директни сблъсъци със западни бойни самолети. Разполагането на голям и нарастващ флот от J-16, оборудван с ракетите, е силно допълнение към текущите инвестиции в бързото разширяване на флота от стелт изтребители J-20.