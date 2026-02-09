Япония рестартира най-голямата ядрена електроцентрала

Реакторът беше рестартиран на 21 януари

Tokyo Electric Power Co. рестартира реактор в атомната електроцентрала Кашивазаки Карива, след като проблем миналия месец забави процеса. Реакторът беше рестартиран преди това на 21 януари, но беше спрян поради електрически проблем вътре в панела, използван за работа и наблюдение на контролните пръти на блока, пише Bloomberg.

Японската комунална компания Tokyo Electric Power Co. рестартира реактор в най-голямата ядрена електроцентрала в света, след като проблем миналия месец забави процеса.

Реактор № 6 в атомната електроцентрала Кашивазаки Карива започна да се възобновява в 14:00 ч. местно време, според говорителя на компанията. Производството на енергия на блока ще бъде постепенно увеличено, с цел да влезе в търговска експлоатация на 18 март. Първоначално комуналната компания се е стремила към 26 февруари преди прекъсването.

Tepco, операторът на атомната електроцентрала Фукушима, която претърпя авария с разтопяване през 2011 г., е изправен пред обществен контрол, за да върне безопасно Кашивазаки Карива обратно в експлоатация. Възобновяването ѝ идва и в момент, когато японското правителство се стреми да възобнови атомната енергия в опит да ограничи въглеродните емисии, да намали скъпия внос на изкопаеми горива и да осигури стабилен източник на енергия, за да отговори на нарастващото търсене на електроенергия.

Реакторът беше рестартиран на 21 януари, но електрически проблем вътре в панела, използван за работа и наблюдение на контролните пръти на блока, принуди фирмата да спре процеса ден по-късно. Tepco проведе допълнителни разследвания и откри проблеми с неправилното тълкуване на електрическия ток на двигател вътре в контролен панел.