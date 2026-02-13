Китайската подводница SDV изнася война от сивата зона за Персийския залив

Дискретното разгръщане на подводен командосен кораб от Китай в Саудитска Арабия подчертава как страната свързва военните действия за специални операции с глобалния тласък към продажби на оръжие.

Този месец South China Morning Post (SCMP) съобщи , че китайската държавна корабостроителна корпорация China State Shipbuilding Corporation (CSSC) е представила рядък задграничен поглед към секретен подводен боен кораб на голямо изложение за отбрана в Саудитска Арабия, подчертавайки стремежа си да предлага на пазара съвременни военноморски системи на купувачи от Близкия Изток.

Изложеният модел, обозначен като SDV-01, е „плувец-доставчик“, предназначен за транспортиране на множество водолази за мисии като бойно гмуркане, подводно разрушаване и разузнаване, според доклада.

Появата му бележи рядък публичен дебют за платформа, чиито оперативни подробности остават оскъдни, като по-ранното публично потвърждение се ограничаваше до кратък сегмент по китайската държавна телевизия от 2018 г., показващ подобно превозно средство, изстрелвано от подводница или надводен кораб.

Докладът на SCMP свързва способността с развиващата се доктрина за специални операции на Китай за Тайван и Южнокитайско море, позовавайки се на скорошни мащабни учения и минали учения на елитни военноморски части, като същевременно отбелязва, че остава неясно кой вариант използва ВМС на Народно-освободителната армия (PLAN) и дали демонстрационният модел е оперативен.

Наред с SDV-01, CSSC представи и експортно ориентирани модели амфибии и подводници, подчертавайки по-широките усилия за представяне на по-„систематично“ портфолио от военноморски износ.

Въпреки че официалните китайски подробности остават ограничени, Naval News съобщи през ноември 2023 г., че SDV-01 е мокра подводница, проектирана да превозва до осем водолаза и тяхното оборудване в затворена кабина с независими люкове за водолази и поне осем часа захранване с въздух.

Дължината му е 8,9 метра, диаметърът му е 1,5 метра, водоизместимостта му е не повече от 4,5 тона, достига скорост до 10 възела под вода, обикновено работи на дълбочина около 10 метра с максимум 40 метра и използва сателитна, инерционна и доплерова навигация с BeiDou и акустична комуникация, с ръчно или автоматично управление.

На тактическо ниво, SDV-01 функционира като ключов инструмент за тайни морски операции.

Неговата полезност се състои в движение под повърхността за наблюдение през краткия интервал между откриването и ангажирането, което позволява на екипите за специални операции да се приближават, да влизат или изтеглят с намалено излагане на патрули и сензори.

Такива платформи са проектирани не толкова за решителни битки, колкото за разузнаване, саботаж и насочване, които създават възможности за използване от конвенционалните сили по-късно. Тази логика е в съответствие с начина, по който китайските сили за специални операции (SOF) са описани в западните оценки.

В доклад на Китайския институт за морски изследвания (CMSI) от януари 2022 г. Джон Чен и Джоел Утноу написаха , че китайските специални части (SOF), включително военноморските водолази, са предназначени да играят подготвителна роля в кампанията за завземане на Тайван, като се инфилтрират преди основните десантни сили чрез специални кораби, подводници или хеликоптери, за да извършват разузнаване, насочване, преодоляване на препятствия и саботаж.

Те обясняват, че водолази и други членове на специалните операции ще разузнават плажове и подходи, ще маркират или разчистват препятствия, ще атакуват ключови цели като пристанища, радарни позиции и командни пунктове, ще насочват прецизни удари и ще извършват нападения, за да разстроят защитниците преди и по време на десанта.

Същата логика се простира отвъд Тайван до околната морска география. Както е посочено от Чад Мачиела и други автори в статия от октомври 2025 г. в списание „Small Wars Journal “, специалните сили за НОАК биха могли да извършват бързи „микроокупационни“ завземания на конкретни обекти, държани или заявени от Филипините, в подкрепа на тайванската кампания и разширяване на контрола в Южнокитайско море.

Мачиела и неговите съавтори твърдят, че остров Мавулис може да бъде превзет в рамките на часове от специалните сили на НОАК, за да позиционират сензори и ракети, контролиращи канала Баши, критична точка между Южнокитайско море и Филипинско море.

Те добавят, че хеликоптерни или десантни сили биха могли да превземат Итбаят и Батан (Баско), за да създадат предни оперативни бази, и описват сценарии за принудително превземане на Втори Томас Шол, Скарбъро Шол и Сабина Шол, използвайки морска милиция и последващи сили, за да се установят свършени факти, които осигуряват флангове и тесни точки по време на тайванска непредвидена ситуация.

Отвъд Южнокитайско море, подобни тревоги оформят опасенията на Япония относно островите Сенкаку. Отразявайки тези опасения, Кийофуми Ивата споменава в статия на SCMP от юни 2025 г. , че Китай полага основите за „приземяване и поглъщане“ на островите Сенкаку, а не просто позира.

Той твърди, че засилващите се нахлувания на бреговата охрана, операциите с хеликоптери и разширяващото се разполагане на кораби сочат към подготовка за наземна операция, с обновяване на оборудването и обучение, фокусирани върху мисии за дебаркиране.

В анализа на японската политика се появява сценарий, фокусиран върху „сивата зона“. В статия от юни 2021 г. в Японския форум за външна политика, Ватанабе Цунео твърди , че китайското превземане на островите Сенкаку е най-правдоподобно да се разглежда не като конвенционална десантна атака, а като завземане в „сивата зона“ от специални сили или морска милиция, за да се създаде свършен факт.

Цунео предупреждава, че китайски персонал може тайно да кацне, да издигне китайското знаме и да откаже да се изтегли, използвайки правните и оперативни пропуски, за да забави японските сили за самоотбрана (JSDF), като същевременно консолидира контрола.

На този фон, появата на SDV-01 в Саудитска Арабия изглежда по-малко като нишова продуктова презентация и по-скоро като износ на определен начин на водене на война – такъв, който набляга на скритото внедряване, отричаемото присъствие и създаването на свършени факти, преди противникът да може да организира отговор.

Морската сигурност в Персийския залив и Ормузкия проток е крехка, като неотдавнашните конфискации на ирански танкери и ракетните учения в региона подчертават защо държавите от Персийския залив биха могли да обмислят подобрени инструменти за крайбрежни и специални операции, за да защитят критични корабни пътища.