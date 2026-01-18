САЩ ликвидираха лидер на Ал Кайда, замесен в убийството на техни войници в Сирия

Американските военновъздушни сили елиминираха един от лидерите на терористичната групировка Ал Кайда в Сирия, Билал Хасан ал-Джасим, който беше замесен в убийството на американски войници. Това съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в мрежата X.

Неговото издирване и елиминиране идват като отговор на убийството на двама американски войници и преводач през декември 2025 г. Тогава, от ръцете на боец, който се оказа служител на Сирийската служба за вътрешна сигурност, загинаха сержант Едгар Брайън Торес-Товар от специалните части, сержант Уилям Натаниел Хауърд и преводачът Аяд Мансур Сакат.

Убитият лидер е имал преки връзки с нападателя, който е устроил засада на американски войници в Палмира. Елиминирането му е пореден етап от мащабната операция „Удар на ястреба“.

Пентагонът стартира тази кампания веднага след декемврийската трагедия, като включи съюзническа авиация за унищожаване на инфраструктурата и складовете за оръжие на Ислямска държава. По време на нападенията бяха използвали над 200 високоточни боеприпаса по стотици цели на бойци.

През последната година американските сили в региона са задържали над 300 бойци и са ликвидирали 20.