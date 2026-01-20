Южна Корея представи балистична ракета с най-голямата бойна глава за унищожаване на бункери в света

Мощността на бойната глава на „Хюнму-5“ е комбинирана с хиперзвукова скорост

Армията на Република Корея започна първото си оперативно разполагане на новата тактическа балистична ракета Hyunmoo-5, която интегрира най-голямата тактическа бойна глава, носена някога от балистична ракета, с тегло от приблизително 8000 до 9000 килограма. Разработена като част от корейската стратегия за масирано наказание и отмъщение, ракетата изглежда е проектирана да може да поразява подземни съоръжения на Северна Корея и набляга на висока скорост на удара, проникване и прецизно насочване, за да унищожи дълбоко заровени командни центрове и военни бази. За да се постави размерът на бойната ѝ глава в перспектива, почти всички тактически балистични ракети носят бойни глави между 500 и 1000 килограма, като руската „Искандер-М“ носи бойна глава от 500 кг, докато американската ATACMS носи бойна глава от 227 кг, пише Military Watch Magazine.

Преди това всички типове балистични ракети с тегло, подобно на Hyunmoo-5, бяха ядрени стратегически оръжия, като например руската „Сармат“, най-голямата ракета в света, която носи бойна глава, оценена на 8000-10 000 килограма. Докато „Сармат“ има стартово тегло от 208 000 килограма, „Хюнму-5“ тежи само 36 000 килограма, което означава, че теглото на бойната глава съставлява приблизително пет пъти по-голяма част от общото ѝ тегло. Въпреки че това значително ограничава обхвата ѝ, интегрирането на толкова голяма бойна глава в ракета с нейния размер е безпрецедентно и позволява „Хюнму-5“ да бъде разгръщана от мобилни ракети-носители, а не от силози, както е при „Сармат“.

Мощността на бойната глава на „Хюнму-5“ е комбинирана с хиперзвукова скорост на удар, което позволява на ракетата да проникне дълбоко в земята, преди да детонира, което я прави потенциално най-страшното неядрено оръжие за разрушаване на бункери в света. Смята се, че Северна Корея е разположила най-голямата мрежа от подземни бункери и укрепления в света спрямо размера на територията си, включително големи фабрики за боеприпаси, многоетажни военни съоръжения и командни центрове, заровени дълбоко под земята. Остава възможността множество ракети Hyunmoo-5 да бъдат изстреляни срещу една цел, за да проникнат особено дълбоко под земята. Северна Корея сама е тествала усъвършенствани ракети за унищожаване на бункери с особено големи бойни глави, като KN-23B носи бойна глава от 2500 килограма, докато нова версия на проекта, чийто първи полет беше тестван през септември 2024 г., носеше разширена бойна глава от 4500 килограма, Hwasong-11-Da-4.5. Преди влизането в експлоатация на южнокорейската Hyunmoo-5, това беше най-голямата бойна глава, интегрирана някога в тактическа балистична ракета. Очаква се двете Кореи да продължат да водят в света по тегло на бойните глави на своите тактически ракети, като Северна Корея се очаква да продължи да изнася свои собствени ракети за Русия.