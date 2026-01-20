Как китайският бомбардировач-невидимка H-20 може да пробие американската тихоокеанска отбрана

Китайските държавни медии обявиха, че мистериозният стелт бомбардировач H-20 с голям обсег и ядрени боеприпаси наближава публичното си представяне. Разбира се, не е посочена дата за представянето. Но сме сигурни, че това ще се случи скоро. Бомбардировачът е рекламиран като съперник на B-21 Raider на ВВС на САЩ - и от малкото, което знаем за неговия дизайн, на пръв поглед изглежда, че това твърдение може да има някаква основателност, пише The National Interest.

Америка трябва да приеме сериозно съобщението на Китай за H-20

Според Warrior Maven, неяснотата на съобщението или показва истински напредък, или просто стратегическо послание.

Бомбардировачът-невидимка H-20 „Xi'an“ с голям обсег и ядрени заряди се разработва от известно време. След динамичните американски въздушни удари по предполагаеми ядрени оръжейни съоръжения на Иран миналото лято по време на 12-дневната война – използвайки по-старите американски бомбардировачи-невидими B-2 Spirit с голям обсег и ядрени заряди - Китай се опитва да убеди света, че и те са доминиращи в стелт технологиите.

За да е ясно, китайската армия е напреднала – и все още се развива - армия. Китай притежава втората по големина икономика в света по отношение на БВП . Ако се измерва по паритет на покупателната способност (ППС), страната има най-голямата икономика от 2014 г. насам. Страната сега е дом на стабилен, богато финансиран и високо иновативен (както и имитационен) високотехнологичен сектор.

Развитието на напредналите военни технологии и способността за тяхното производство в голям мащаб са резултат от по-широк икономически успех. Да се вярва, че Китай не е на път да завърши производството на местни стелт бомбардировачи - технология, която вече е на десетилетия - докато едновременно с това е пионер в изследванията на квантовите изчисления и иновациите в метаматериалите , е самозаблуда.

Китайските лидери не само настояват за жизнеспособността на H-20 след ударите на B-2 срещу Иран миналото лято, но и казват, че самолетите ще бъдат демонстрирани публично след успешния американски рейд в Каракас, Венецуела, на 3 януари - рейд, който доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро и съпругата му.

Между тези две събития беше демонстрирана американска военна техника и останалият свят, включително Китай, разбра, че американците все още притежават някои наистина смъртоносни способности.

Китайският H-20 е с летящо крило, чиято стелт форма е почти идентична с тази на американските стелт бомбардировачи. Стелт бомбардировач с обхват на H-20 теоретично би могъл да проникне отвъд първата и втората островна верига, с възможността да удари американски стратегически бази в Гуам, Хавай и евентуално дори континенталната част на Съединените щати (с презареждане с гориво във въздуха).

Повечето анализатори, базирани в САЩ, предполагаха, че тези самолети няма да бъдат готови поне до 30-те години на миналия век. И все пак китайските намеци за „скорошното“ поява на тези птици показват, че може би ще са готови по-рано.

Отново, това не би трябвало да изненадва никого. Като се има предвид напредналата технологична база на Китай, както и невероятният му капацитет за масово производство, и перспективите за упадък на световния ред, е логично Пекин да иска тази възможност възможно най-скоро. Може да се очаква тези самолети да се издигнат в неприветливото небе толкова бързо, колкото Пекин може да го организира.

И ако дори малък брой от H-20 влязат в експлоатация по-рано от 30-те години на миналия век, това ще преобърне каквото и да е останало от американския възпиращ ефект в Индо-Тихоокеанския регион, като предостави на Китай възможности за дълбоки удари срещу това, което някога се смяташе за безопасни американски военни съоръжения в региона.

За да влоши нещата за Вашингтон, очаква се H-20 не само да носи ядрени гравитационни бомби, противокорабни ракети и крилати ракети, изстрелвани от въздуха, но и китайците гарантират, че техните стелт бомбардировачи могат да носят хиперзвукови ракети . Америка също така тества хиперзвукови крилати ракети на свои собствени стелт бомбардировачи.

Хиперзвуковите оръжия са истинският полезен товар на H-20

Но американците значително изостават както от Русия, така и от Китай – по дяволите, в този случай те са изостанали от Иран – по отношение на възможностите за хиперзвукови оръжия. Докато американците провеждат ограничени тестове на тази технология, Китай има работещи прототипи, които усъвършенства (руснаците и иранците имат работещи арсенали от такива оръжия).

Чрез комбиниране на евентуални бомбардировачи с далечен обсег, като H-20 Xi'an, с хиперзвукови крилати ракети, китайците ще могат да нанасят удари по американски военни съоръжения във Втората и Третата островна верига (или отвъд нея), срещу които тези ключови американски военни съоръжения нямат реална защита.

Спецификациите на H-20 са непотвърдени. Можем обаче да заключим за някои възможности, които самолетът ще притежава, особено като се имат предвид приликите му с американските бомбардировачи с далечен обсег, като B-2 или, по-точно, по-новия B-21 Raider (който все още е в процес на разработка).

И двата самолета са високоефективни и все още са в процес на разработка. За Китай обаче придобиването на бомбардировач-невидимка с далечен обсег е стратегическа промяна. Това ги поставя наравно с американците.

И с капацитета на H-20 да носи хиперзвукови оръжия, Военновъздушните сили на Китайската народноосвободителна армия (PLAAF) биха могли сериозно да нанесат щети на американските военни във Втората островна верига и отвъд нея - капацитет, който, с изключение на ядрените оръжия, китайците иначе нямат.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време . Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.